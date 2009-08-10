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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۴

هفته نخست لیگ فرانسه/

قهرمان فصل گذشته پرگل آغاز کرد

قهرمان فصل گذشته پرگل آغاز کرد

تیم فوتبال بوردو یکشنبه شب در ادامه هفته نخست رقابت های لیگ دسته اول فرانسه مقابل لانس به یک پیروزی پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدافع عنوان قهرمانی رقابت های فوتبال فرانسه دیشب (یکشنبه شب) با حساب 4 بر یک مقابل میهمان خود لانس به برتری رسید. برای بوردو در این دیدار، وندل (15)، گورکف (53 و 90) و شاماخ (90) گلزنی کردند. تک گل لانس را ایسام جما در دقیقه 40 به ثمر رساند.

لوران هم در دیگر دیدار شب گذشته با نتیجه 2 بر یک مقابل لیل به برتری رسید. گامه ریو (32) و واهیروآ (52) گل های لوران را به ثمر رساندند و مونته روبیو در دقیقه 64 (گل به خودی) دروازه لیل را باز کرد.

نتایج سایر دیدارهای هفته نخست به این شرح است:
* اوسر صفر - سوشو یک
* گرنوبل صفر - مارسی 2
* موناکو یک - تولوز صفر
* مون پولیه یک - پاریسن ژرمن یک
* رن 3 - بولونه صفر
* سنت اتین صفر - نیس 2
* والنسین یک - نانسی 3

کد مطلب 926867

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