قهرمان فصل گذشته پرگل آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدافع عنوان قهرمانی رقابت های فوتبال فرانسه دیشب (یکشنبه شب) با حساب 4 بر یک مقابل میهمان خود لانس به برتری رسید. برای بوردو در این دیدار، وندل (15)، گورکف (53 و 90) و شاماخ (90) گلزنی کردند. تک گل لانس را ایسام جما در دقیقه 40 به ثمر رساند.

لوران هم در دیگر دیدار شب گذشته با نتیجه 2 بر یک مقابل لیل به برتری رسید. گامه ریو (32) و واهیروآ (52) گل های لوران را به ثمر رساندند و مونته روبیو در دقیقه 64 (گل به خودی) دروازه لیل را باز کرد.

نتایج سایر دیدارهای هفته نخست به این شرح است:

* اوسر صفر - سوشو یک

* گرنوبل صفر - مارسی 2

* موناکو یک - تولوز صفر

* مون پولیه یک - پاریسن ژرمن یک

* رن 3 - بولونه صفر

* سنت اتین صفر - نیس 2

* والنسین یک - نانسی 3