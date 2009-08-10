قهرمان فصل گذشته پرگل آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدافع عنوان قهرمانی رقابت های فوتبال فرانسه دیشب (یکشنبه شب) با حساب 4 بر یک مقابل میهمان خود لانس به برتری رسید. برای بوردو در این دیدار، وندل (15)، گورکف (53 و 90) و شاماخ (90) گلزنی کردند. تک گل لانس را ایسام جما در دقیقه 40 به ثمر رساند.
لوران هم در دیگر دیدار شب گذشته با نتیجه 2 بر یک مقابل لیل به برتری رسید. گامه ریو (32) و واهیروآ (52) گل های لوران را به ثمر رساندند و مونته روبیو در دقیقه 64 (گل به خودی) دروازه لیل را باز کرد.
نتایج سایر دیدارهای هفته نخست به این شرح است:
* اوسر صفر - سوشو یک
* گرنوبل صفر - مارسی 2
* موناکو یک - تولوز صفر
* مون پولیه یک - پاریسن ژرمن یک
* رن 3 - بولونه صفر
* سنت اتین صفر - نیس 2
* والنسین یک - نانسی 3
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