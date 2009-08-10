به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد از میان 9 انیمیشن حاضر در این بخش دو فیلم در دیگر بخش‌های شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم ونیز هم حضور دارند که عبارتند از "بالا" به کارگردانی پیتر داکتر در بخش ونیز پیکسار و "حفره" جو دانته که نخستین نمایش آن در بخش خارج از مسابقه جشنواره خواهد بود.

دیگر فیلم‌هایی که برای دریافت نخستین جایزه پرسول سه‌بعدی ونیز رقابت می‌کنند عبارتند از "سفر به مرکز زمین" اریک برویگ، "هیولاها علیه بیگانگان" راب لترمن و کانرد ورنن، "ولنتاین خونین من" پاتریک لوسیه، "نبرد برای ترا" آریستومنیس تسیرباس، "کورالاین" هنری سلیک، "برادران جوناس" بروس هندریکس و "عصر یخبندان: ظهور دایناسورها" کارلوس سالدانیا.

امسال در بخش تازه افق‌های سه‌بعدی جشنواره فیلم ونیز دو انیمیشن سه‌بعدی از فیلمسازان ایتالیایی به نمایش درمی‌آید: "دایمون" داوید زاماگنی و "کلاغ نر" نادیا رانوکی. این فیلمساز ایتالیایی به همراه اسکات فونداس و دیو کر منتقدان سرشناس سینمای آمریکا داوران بخش جایزه پرسول سه‌بعدی هستند.

شصت و ششمین دوره جشنواره فیلم ونیز روز دوم سپتامبر با نمایش فیلم سینمایی "باریا" به کارگردانی جوزپه تورناتوره آغاز می‌شود و 12 سپتامبر با اکران "چنگدو، دوستت دارم" به کارگردانی مشترک فروت چان و کوی جیان به پایان می‌رسد. آنگ لی تایوانی برنده دو شیر طلایی ونیز رئیس هیئت داوران این دروه است.