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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۴

رکورد جریمه رانندگی در گیلان شکست/437 میلیون ریال در یک روز

رکورد جریمه رانندگی در گیلان شکست/437 میلیون ریال در یک روز

رشت - خبرگزاری مهر: سرپرست پلیس راه استان گیلان گفت: رانندگان متخلف دیروز در گیلان بیش از 437 میلیون و 720 هزار ریال جریمه شدند.

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران پلیس راه و راهنمایی و رانندگی استان گیلان روز گذشته دو هزار و 721 فقره تخلف را اعمال قانون کردند که در مجموع 437 میلیون و 720 هزار ریال برگ جریمه برای رانندگان متخلف صادر شد.

وی عنوان کرد: عدم استفاده از کمربند ایمنی، سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز، رتبه های اول تا سوم از نظر فراوانی تخلف قراردارند.

سرپرست پلیس راه گیلان ادامه داد: در این مدت ماموران راهنمایی و رانندگی بیش از 90 میلیون ریال و ماموران پلیس راه بیش از 330 میلیون ریال جریمه صادر کردند.

وی تاکید کرد: عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و رفتارهای پرخطر در رانندگی اولین آسیب را به خود افراد می رساند و ممکن است باعث پشیمانی غیرقابل جبرانی شود.

سیری ادامه داد: فصل تابستان و همزمان با افزایش سفرها به استان گیلان جدیت پلیس در برخورد با رانندگان حادثه ساز بیش از پیش افزایش یافته است.

کد مطلب 926869

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