  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

مسابقات ژیمناستیک‌ دختران‌ با قهرمانی تهران پایان یافت

مسابقات ژیمناستیک‌ دختران‌ با قهرمانی تهران پایان یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسابقات ژیمناستیک دومین دوره المپیاد ورزشی دختران دانشگاه پیام‌نور کشور به میزبانی بیرجند با قهرمانی تهران پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این مسابقات که یکشنبه شب پایان یافت، بعد از تهران تیم‌های ژیمناستیک مازندران و خراسان رضوی دوم و سوم شدند.

در مسابقات انفرادی حرکات زمینی نیز شادی روح‌بخش از تهران، ژاله مجد از مازندران و سحر چگینی از قزوین به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند و سحرناز جمالی از مرکزی، هاجر هدایتی از مازندران و نیکا شاپوری از تهران به ترتیب چهارم تا ششم شدند.

‌در بخش مجموع سه وسیله نیز شادی روح بخش از تهران، ژاله مجد از مازندران و نیکا شاپوری از تهران به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند وسحر چگینی از قزوین، هاجر هدایتی از مازندران و سحرناز جمالی از مرکزی به ترتیب چهارم تا ششم شدند.

در مسابقات انفرادی خرک نیز شادی روح بخش از تهران، ژاله مجد از مازندران و سحرچگینی از قزوین به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند و سحرناز جمالی از مرکزی، هاجرهدایتی از مازندران و ریحانه تکبیری از اصفهان به ترتیب چهارم تا ششم شدند.

در مسابقه انفرادی موازنه نیز شادی روح بخش از تهران، ژاله مجد از مازندران و نیکا شاپوری از تهران به ترتیب اول تا سوم شدند و سحر چگینی از قزوین، هاجر هدایتی از مازندران و سحرناز جمالی از مرکزی به ترتیب مقام‌های چهارم تا ششم را کسب کردند.

کد مطلب 926870

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حنانه IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      عالي بود اميدوارم كه موفق بشم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها