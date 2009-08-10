مسابقات ژیمناستیک‌ دختران‌ با قهرمانی تهران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این مسابقات که یکشنبه شب پایان یافت، بعد از تهران تیم‌های ژیمناستیک مازندران و خراسان رضوی دوم و سوم شدند.

در مسابقات انفرادی حرکات زمینی نیز شادی روح‌بخش از تهران، ژاله مجد از مازندران و سحر چگینی از قزوین به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند و سحرناز جمالی از مرکزی، هاجر هدایتی از مازندران و نیکا شاپوری از تهران به ترتیب چهارم تا ششم شدند.

‌در بخش مجموع سه وسیله نیز شادی روح بخش از تهران، ژاله مجد از مازندران و نیکا شاپوری از تهران به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند وسحر چگینی از قزوین، هاجر هدایتی از مازندران و سحرناز جمالی از مرکزی به ترتیب چهارم تا ششم شدند.

در مسابقات انفرادی خرک نیز شادی روح بخش از تهران، ژاله مجد از مازندران و سحرچگینی از قزوین به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند و سحرناز جمالی از مرکزی، هاجرهدایتی از مازندران و ریحانه تکبیری از اصفهان به ترتیب چهارم تا ششم شدند.

در مسابقه انفرادی موازنه نیز شادی روح بخش از تهران، ژاله مجد از مازندران و نیکا شاپوری از تهران به ترتیب اول تا سوم شدند و سحر چگینی از قزوین، هاجر هدایتی از مازندران و سحرناز جمالی از مرکزی به ترتیب مقام‌های چهارم تا ششم را کسب کردند.