صهیونیستها از مقاومت می ترسند/ هشدار درباره اهداف منطقه ای اسرائیل

دکتر "ولید سکریه" عضو اهل تسنن فراکسیون حزب الله لبنان در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن تاکید بر این مسئله افزود: اقدامات صهیونیستها گرچه در شمال فلسطین اشغالی است اما آنها در واقع به دنبال اهداف دیگری در کل منطقه هستند.

به گفته این عضو پارلمان لبنان صهیونیستها از ورود مجدد مقاومت لبنان در جنگ علیه رژیمشان در هراسند، بخصوص که مقاومت هنوز انتقام خون شهید عماد مغنیه را نگرفته است و صهیونیستها می دانند که اگر وارد جنگ شوند به طور حتم مقاومت لبنان پیروز آن خواهد بود.

این نظامی بازنشسته ارتش لبنان در ادامه تحلیل خود از تهدیدهای رژیم صهیونیستی گفت: اگر به نوع تهدیدها و جملات به کار رفته در آن بنگریم می بینیم که صهیونیستها این بار مقاومت لبنان را تهدید نکرده اند بلکه اعلام می کنند مناطق زیربنایی لبنان را هدف قرار خواهند داد تا بدین شکل خود را رو در روی دولت لبنان قرار دهند نه مقاومت لبنان تا بدین شکل دولت وملت را تحریک به قرار گرفتن در مقابل مقاومت کنند.

عضو فراکسیون مقاومت در پاسخ به سئوال دیگر مهر در رابطه با دلایل کندی و تاخیر در تشکیل کابینه لبنان به رغم توافق تمامی طرف ها در رابطه با تشکیل آن هم گفت : باید بگویم که توافق صورت گرفته بین قطب های مختلف سیاسی لبنان بر سر نحوه وچارچوب عملکرد کابینه بود، اما دلیل اصلی این تاخیر این است که سعد حریری در زمانی که کار تشکیل کابینه را آغاز کرد تصور می کرد اکثریت را در پارلمان در اختیار دارد و می تواند در هر شرایطی خواسته های خود راعملی ساخته وبه مخالفین هم تحمیل کند اما خروج ولید جنبلاط از ائتلاف 14 مارس باعث شد تا این ائتلاف دیگر از آن اکثریت بی بهره شود.

سکریه در ادامه افزود: این تحولات باعث سردرگمی شدید سعد حریری شد به نحوی که امروز وی دیگر از آن اکثریت لازم برای تسلط واقعی بر کابینه برخوردار نیست و در صورت تشکیل کابینه مجبور است با مشکلات وچالش هایی که مجلس لبنان در مقابلش قرار می دهد دست و پنجه نرم کند بخصوص که ممکن است در مسایل حیاتی وسرنوشت ساز ولید جنبلاط خود رادر کنار مخالفین حریری قرار دهد. از اینرو می توان گفت آغاز مجدد مشورت های سعد حریری برای یافتن راه برون رفتی از این مشکل به وجود آمده باعث تاخیر در تشکیل کابینه شده است.