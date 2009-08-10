تبعه بالای 18 سال افغانستان در بوشهر کارت اشتغال دریافت می کنند

حسین باشی زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: مدت اعتبار این کارتها از زمان صدور شش ماه است.

وی اظهار داشت: بکارگیری اتباع خارجی بدون داشتن پروانه کار جرم محسوب می شود و کارفرمایان نباید از کارگران خارجی فاقد پروانه کار استفاده نمایند .

رئیس سازمان کار و اموراجتماعی استان بوشهر گفت: ساماندهی اشتغال اتباع خارجی به استناد بند ج ماده 122 قانون کار با هماهنگی وزارتخانه های کشور، کار، امورخارجه، اطلاعات و نیروی انتظامی صورت می گیرد .

باشی زادگان افزود: در صورتی که کار فرمایان کارگرانی را که فاقد پروانه کار باشند استخدام نمایند حداقل پنج برابر دستمزد کارگر مجازات نقدی و درصورت تکرار تا 10 برابر دستمزد جریمه خواهند شد .

وی عنوان کرد: در صورتی که کارفرمایان جرائم نقدی پرداخت نکنند به استناد ماده 181 قانون کار محکوم به حبس از 91 تا 180 روز می شوند .

رئیس سازمان کار و اموراجتماعی استان بوشهر گفت: همچنین طبق ماده 122 قانون کار افرادی که دارای همسر ایرانی باشند و یا سابقه 10 سال اقامت آنها توسط مراجع رسمی تایئد شده باشد و یا بیش از 300 هزار دلار در کشور سرمایه گذاری نمایند پروانه کار برای آنان صادر خواهد شد .

باشی زادگان گفت: در صورتی که کارگر خارجی دارای پروانه کار دچار حادثه گردد با آنها به شکل قانونی برخور خواهد شد اما اتباعی که بدون پروانه کار دچار حادثه شوند علاوه بر جریمه کارفرما هیچگونه خسارتی به آنها تعلق نخواهد گرفت.