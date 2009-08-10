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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۱۸

معرفی برترین‌های پنج رشته مسابقات شنای المپیاد پیام‌نور‌

بیرجند - خبرگزاری مهر: برترین‌های مسابقات انفرادی شنای المپیاد پیام نور در پنج رشته 50 متر پروانه، 100متر کرال سینه، 50 متر قورباغه، 100متر کرال پشت و 200متر کرال سینه معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این مسابقات که یکشنبه شب پایان یافت، در 50 متر پروانه المیرا دادیار از اردبیل، شهرزاد مستعان از خراسان رضوی و آتنا سعیدی از تهران به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و ساناز نعمت‌اللهی از فارس، شیما نوریان آذر از آذربایجان شرقی و فاطمه خسروی از کرمانشاه به ترتیب مقام‌های چهارم تا ششم را از آن خود کردند.

در 100متر کرال سینه فرناز هرندی‌زاده از تهران، المیرا دادیار از اردبیل و سمانه جبار از خراسان رضوی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و زهرا حاج بخش از قم، غزاله اسماعیل‌زهی از سیستان و پلوچستان و فریبا رنجبر از فارس نیز به ترتیب حائز مقام‌های چهارم تا ششم شدند.

در 50 متر قورباغه مهنوش مهر نگار از قزوین، الهام عباسی از تهران و فاطمه برمک از گیلان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و فاطمه خسروی از کرمانشاه، شیوا نوریان آذر از آذربایجان شرقی و فرزانه نیازی از مازندران حائز مقام‌های چهارم تا ششم شدند.

در مسابقه 100متر کرال پشت نیز شهرزاد مستعان از خراسان رضوی، الهه نادری از تهران و فاطمه برمک از گیلان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و مهتاب نیک‌نژاد از اصفهان، زینب دانشمند از خوزستان و فروزان ترشیزی از سیستان و پلوچستان به ترتیب چهارم تا ششم شدند.

در مسابقه 200متر کرال سینه نیز فرزانه هرندی‌زاده از تهران، زهرا حاج خدابخشی از قم و مریم فتحیان از اصفهان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و بیتا نیک سیر از اصفهان، لیدا قربان علیزاده از مازندران و سیما جعفری از سیستان و بلوچستان به ترتیب حائز مقام‌های چهارم تا ششم شدند.

 

کد مطلب 926874

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