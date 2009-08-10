به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این مسابقات که یکشنبه شب پایان یافت، در 50 متر پروانه المیرا دادیار از اردبیل، شهرزاد مستعان از خراسان رضوی و آتنا سعیدی از تهران به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و ساناز نعمتاللهی از فارس، شیما نوریان آذر از آذربایجان شرقی و فاطمه خسروی از کرمانشاه به ترتیب مقامهای چهارم تا ششم را از آن خود کردند.
در 100متر کرال سینه فرناز هرندیزاده از تهران، المیرا دادیار از اردبیل و سمانه جبار از خراسان رضوی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و زهرا حاج بخش از قم، غزاله اسماعیلزهی از سیستان و پلوچستان و فریبا رنجبر از فارس نیز به ترتیب حائز مقامهای چهارم تا ششم شدند.
در 50 متر قورباغه مهنوش مهر نگار از قزوین، الهام عباسی از تهران و فاطمه برمک از گیلان به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و فاطمه خسروی از کرمانشاه، شیوا نوریان آذر از آذربایجان شرقی و فرزانه نیازی از مازندران حائز مقامهای چهارم تا ششم شدند.
در مسابقه 100متر کرال پشت نیز شهرزاد مستعان از خراسان رضوی، الهه نادری از تهران و فاطمه برمک از گیلان به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و مهتاب نیکنژاد از اصفهان، زینب دانشمند از خوزستان و فروزان ترشیزی از سیستان و پلوچستان به ترتیب چهارم تا ششم شدند.
در مسابقه 200متر کرال سینه نیز فرزانه هرندیزاده از تهران، زهرا حاج خدابخشی از قم و مریم فتحیان از اصفهان به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و بیتا نیک سیر از اصفهان، لیدا قربان علیزاده از مازندران و سیما جعفری از سیستان و بلوچستان به ترتیب حائز مقامهای چهارم تا ششم شدند.
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