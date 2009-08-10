رسانه های خوزستان حیاط خلوت مدیران نمی شوند

امید حلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: امسال در شرایطی روز خبرنگار را برگزار کردیم که از هر طرف بیم دخالت و فشارهای برخی مدیران را داشتیم و حتی برخی مدیران می خواستند با لابی و هدیه، فضای رسانه ای استان را به نفع خود تغییر دهند.

وی افزود: خانه مطبوعات به عنوانی تشکلی صنفی و اصیل روز خبرنگار امسال را در فضایی منتقدانه، غیردولتی و شاداب برگزار کرد و برای نخستین بار در 10 سال گذشته هیچ مدیری پشت تریبون قرار نگرفت تا به خبرنگاران وعده عبث در رابطه با حل مشکلات صنفی داده شود.

حلالی گفت: اگر مسئولان استانی به دنبال حفظ شورای راهبردی مطبوعات و خبرگزاریهای این استان هستندباید ساختار آن را تغییر دهند

وی عنوان کرد: از شورای راهبردی خواسته ایم تا مبالغ و منابع دریافت کمک برای برگزاری روز خبرنگار را که در فضایی کاملا تشریفاتی برگزار شد و نحوه هزینه کرد آن را به طور شفاف اعلام کنند که در غیر این صورت با اعتراض صنفی و مدنی وسیع خبرنگاران مواجه خواهند شد.

مدیرخانه مطبوعات خوزستان افزود: در حالی که عده ای از مدیران که در دولت عدالت محور دهم جایی نخواهند داشت سودای تبدیل مطبوعات به حیات خلوت را در سر می پروراندند ما وظیفه داشتیم تا از حریم آزادی رسانه ها در فضایی بی زرق و برق دفاع کنیم و از همین جا نادیده گرفتن حقوق خبرنگاران شهرستانی را نیز که به مراسم تشریفاتی روز خبرنگار (شنبه) دعوت نشده بودند محکوم می کنیم.