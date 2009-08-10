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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۴۳

نتایج ‌مسابقات شنای 4850 متر آزاد و مختلط تیمی ‌اعلام شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسابقات شنای 4850 متر آزاد و مختلط تیمی دومین المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور با معرفی برترین‌های پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این مسابقات که یکشنبه شب پایان یافت، در مسابقه 4850 متر آزاد تیمی آزاده سعیدی، الهام عباسی، الهه نادری و فرناز هرندی‌زاده از تهران، بیتا نیک سیر، سیما محمدیان، مریم مفتحیان و مهتاب نیک‌نژاد از اصفهان و سمانه جبار، نیره راستگو، مژگان مقدم و شهرزاد مستعان از خراسان رضوی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در این بخش غزاله اسماعیل‌زهی، فروغ ترشیزی، فروزان ترشیزی و سیما جعفری از سیستان و بلوچستان، الهام زارع، فریما رنجبر، فاطمه آشنا و ساناز نعمت الهی از فارس و فاطمه خسروی، یسنا یوسف شاهی، رازیانی و مهدخت کیادی از استان کرمانشاه به ترتیب مقام‌های چهارم تا ششم را کسب کردند.

در مسابقه 4850 متر مختلط تیمی نیز الهی نادری، الهام عباسی، آتنا سعیدی و فرناز هرندی از تهران ، فروزان ترشیزی، فروغ ترشیزی، سیما جعفری و غزاله اسماعیل‌زهی از سیستان و بلوچستان و مهتاب نیک‌نژاد، سیما محمدیان‌نژاد، بیتا نیک سیر و مریم فتحیان از اصفهان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در این بخش نیره راستگو، شهرزاد نمستعان ، آزاده شاهوردی و سمانه جبار از خراسان رضوی، پریا سرخی، فرزانه نیازی، لیذل قربان علیزاده و آزاده فولادین از مازندران و آمنه بابا خاخانی، یسنا یوسف شاهی، فاطمه خسروی و مهدخت کیادی از کرمانشاه حائز مقام‌های چهارم تا ششم شدند.

کد مطلب 926876

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