نتایج ‌مسابقات شنای 4850 متر آزاد و مختلط تیمی ‌اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این مسابقات که یکشنبه شب پایان یافت، در مسابقه 4850 متر آزاد تیمی آزاده سعیدی، الهام عباسی، الهه نادری و فرناز هرندی‌زاده از تهران، بیتا نیک سیر، سیما محمدیان، مریم مفتحیان و مهتاب نیک‌نژاد از اصفهان و سمانه جبار، نیره راستگو، مژگان مقدم و شهرزاد مستعان از خراسان رضوی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در این بخش غزاله اسماعیل‌زهی، فروغ ترشیزی، فروزان ترشیزی و سیما جعفری از سیستان و بلوچستان، الهام زارع، فریما رنجبر، فاطمه آشنا و ساناز نعمت الهی از فارس و فاطمه خسروی، یسنا یوسف شاهی، رازیانی و مهدخت کیادی از استان کرمانشاه به ترتیب مقام‌های چهارم تا ششم را کسب کردند.

در مسابقه 4850 متر مختلط تیمی نیز الهی نادری، الهام عباسی، آتنا سعیدی و فرناز هرندی از تهران ، فروزان ترشیزی، فروغ ترشیزی، سیما جعفری و غزاله اسماعیل‌زهی از سیستان و بلوچستان و مهتاب نیک‌نژاد، سیما محمدیان‌نژاد، بیتا نیک سیر و مریم فتحیان از اصفهان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در این بخش نیره راستگو، شهرزاد نمستعان ، آزاده شاهوردی و سمانه جبار از خراسان رضوی، پریا سرخی، فرزانه نیازی، لیذل قربان علیزاده و آزاده فولادین از مازندران و آمنه بابا خاخانی، یسنا یوسف شاهی، فاطمه خسروی و مهدخت کیادی از کرمانشاه حائز مقام‌های چهارم تا ششم شدند.