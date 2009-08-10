اکثر مردم پاکستان آمریکا را بزرگترین دشمن کشور خود می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، موسسه نظرسنجی گالوپ اعلام کرد: مردم پاکستان براین باورند که ایالات متحده بیش از حد در امور داخلی کشورشان دخالت می کند.

در این نظرسنجی دو هزار و 600 پاکستانی شرکت کرده بودند و 18 درصد از افراد شرکت کننده، هند و 59 درصد آمریکا را به عنوان بزرگترین دشمن خود می دانند.

همچنین 11 درصد از افراد شرکت کننده معتقدند شورشیان طالبان بزرگترین تهدید برای کشورشان محسوب می شوند و این گروه طی سالهای اخیر حملات گسترده ای را در پاکستان انجام داده اند..

بسیاری از مردم پاکستان به دلیل ناآرامی ها در این کشور از منازل خود فرار کرده و آواره شده اند. تاکنون دو میلیون و 400 هزار نفر پس از حملات ارتش بر ضد طالبان در منطقه سوات آواره شده و نام خود را به عنوان آواره ثبت کرده اند.

در هفته های اخیر طالبان با حملات انتحاری بازارهای شلوغ، ایستگاههای پلیس، تئاترها و هتلهای بسیار لوکس را که محل استقرار دیپلمات های غربی و دیگر خارجی ها هستند، مورد هدف قرار داده است.

تمامی عملیاتهای غیر منتظره ارتش پاکستان علیه طالبان با حمایت گسترده سیاستمداران این کشور انجام شده و این در حالی است که پیش از این آنها تمایل زیادی برای مقابله با تندروها نداشتند.