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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۰۴

بر اساس یک نظرسنجی ؛

اکثر مردم پاکستان آمریکا را بزرگترین دشمن کشور خود می دانند

اکثر مردم پاکستان آمریکا را بزرگترین دشمن کشور خود می دانند

بر اساس نظرسنجی موسسه گالوپ 59 درصد مردم پاکستان، آمریکا را بزرگترین دشمن کشور خود می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، موسسه نظرسنجی گالوپ اعلام کرد: مردم پاکستان براین باورند که ایالات متحده بیش از حد در امور داخلی کشورشان دخالت می کند.

در این نظرسنجی دو هزار و 600 پاکستانی شرکت کرده بودند و 18 درصد از افراد شرکت کننده، هند و 59 درصد آمریکا را به عنوان بزرگترین دشمن خود می دانند.

همچنین 11 درصد از افراد شرکت کننده معتقدند شورشیان طالبان بزرگترین تهدید برای کشورشان محسوب می شوند و این گروه طی سالهای اخیر حملات گسترده ای را در پاکستان انجام داده اند..

بسیاری از مردم پاکستان به دلیل ناآرامی ها در این کشور از منازل خود فرار کرده و آواره شده اند. تاکنون دو میلیون و 400 هزار نفر پس از حملات ارتش بر ضد طالبان در منطقه سوات آواره شده و نام خود را به عنوان آواره ثبت کرده اند.

در هفته های اخیر طالبان با حملات انتحاری بازارهای شلوغ، ایستگاههای پلیس، تئاترها و هتلهای بسیار لوکس را که محل استقرار دیپلمات های غربی و دیگر خارجی ها هستند، مورد هدف قرار داده است.

تمامی عملیاتهای غیر منتظره ارتش پاکستان علیه طالبان با حمایت گسترده سیاستمداران این کشور انجام شده و این در حالی است که پیش از این آنها تمایل زیادی برای مقابله با تندروها نداشتند.

کد مطلب 926877

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