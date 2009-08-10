انتقاد منصفانه موجب پیشرفت جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زاده عصر یکشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران استان در پارک جنگلی امام رضا(ع) کردکوی افزود: خبرنگار به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان بوده نقش این قشر در اثرگذاری در جامعه غیرقابل انکار است.

وی اظهار داشت: خبر و خبرنگاری اهمیت زیادی دارد و مدیران و مسئولان باید به بحث روابط عمومی و خبر توجه ویژه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: شغل خبرنگاری از جمله مشاغل سخت بوده که با مخاطرات فراوانی روبرو بوده و فعالان این عرصه از اقشار پرتلاش جامعه هستند.

به گفته محمودزاده، خبرنگاران در فرآیند اطلاع رسانی باید خبر را از جنبه های مختلف ارزیابی و بررسی کنند و دقت و صحت در اصل خبر امری ضروری است.

استاندار گلستان بیان داشت: خبر باید جدید و نو باشد و خبرنگاران باید خبر را مستقیم و بدون واسطه تهیه و به مدیران خود ارائه کنند.

وی یادآورشد: خبرنگاران باید روح همدلی و اتحاد را در جامعه تقویت کنند و رنگهایی را که پس از انتخابات در کشور ایجاد شد را از بین برند.

محمودزاده عنوان کرد: چهره روزنامه ها و نشریات استان باید عوض شود و در جهت رشد و پیشرفت استان تلاش کنند و انتقاد منصفانه داشته باشند.

وی تاکید کرد: مدیران باید ارتباط با نخبگان جامعه در در استان فراهم کنند و افرادی که افکار بلند برای رشد و توسعه استان دارند را شناسایی کنند.

در این آئین از خبرنگاران استان قدردانی شد.