یک مسئولWHO به مهر خبر داد: آغاز موج دوم آنفلوآنزای خوکی/ روند تولید واکسن آنفلوآنزای خوکی در دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، ویروس جدید H1N1 (آنفلوآنزای خوکی) برای اولین بار در ماه آپریل 2009 شناسایی شد و پس از آن با سرعتی بالا در سراسر جهان گسترش یافت. با وجود اینکه روند پیشرفت این بیماری در میان جوامع مختلف اکنون با کاهش روبرو شده است اما انتظار می رود با آغاز فصل سرد موج دومی از حمله این ویروس به انسانها آغاز شود.

آفالک هاتیاسوی از بخش رسانه ای هشدار سازمان بهداشت جهانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار فناوریهای نوین خبرگزاری مهر به سئوالاتی درباره این بیماری، نحوه شکل گیری آن و فعالیتهایی که تا کنون برای تولید واکسن شکل گرفته پاسخ داده است.

* خبرگزاری مهر- گروه فناوریهای نوین: تعداد دقیق مبتلایان و فوت شدگان در اثر ابتلا به آنفلوآنزای خوکی در جهان چقدر است؟ کدام کشور در حال حاضر از نظر ابتلا به بیماری در بدترین شرایط قرار دارد؟

تا کنون ابتلای 162 هزار و 380 نفر به آنفولانزای خوکی نوع A در جهان تا تاریخ چهار آگوست 2009 به ثبت رسیده است. در حال حاضر منطقه آمریکایی تحت پوشش سازمان بهداشت در حال حاضر بیشترین تعداد مبتلایان و مرگ و میر را به خود اختصاص داده است - سازمان بهداشت جهانی - هاتیاسوی: تا کنون ابتلای 162 هزار و 380 نفر به آنفولانزای خوکی نوع A در جهان تا تاریخ چهار آگوست 2009 به ثبت رسیده است که از این میان بر اساس آخرین آمار 229 نفر مبتلا به منطقه تحت پوشش سازمان بهداشت جهانی در آفریقا، 98 هزار و 242 نفر مبتلا و هزار و 8 مرگ در منطقه آمریکای شمالی و جنوبی، هزار و 301 نفر مبتلا و یک مرگ در منطقه مدیترانه، 26 هزار و 89 نفر مبتلا و 41 مرگ در منطقه اروپا، 9 هزار و 858 نفر مبتلا و 65 مرگ در منطقه جنوب شرق آسیا، و 26 هزار و 661 نفر مبتلا و 39 مرگ در منطقه غربی اقیانوس آرام تعلق دارند. به خوبی واضح است که در حال حاضر منطقه آمریکایی تحت پوشش سازمان بهداشت در حال حاضر بیشترین تعداد مبتلایان و مرگ و میر را به خود اختصاص داده است. البته آمار ارائه شده تعداد افرادی است که بیماری آنها به واسطه تستهای آزمایشگاهی تایید شده است.

* نظر سازمان بهداشت جهانی درباره چگونگی شیوع ویروس H1N1 چیست؟ آیا این سازمان نظریه آغاز شیوع تحت تاثیر تستهای آزمایشگاهی را می پذیرد؟

وضعیت کنونی جهان تکرار اپیدمی که در سال 1918 به وجود آمد نیست بلکه ادامه آن بوده و نتیجه تکامل یافتن ویروس بیماری است. در عین حال سازمان بهداشت جهانی اعتقادی به شکل گیری ویروس آغاز شیوع بیماری تحت تاثیر تستهای آزمایشگاهی ندارد - تا کنون دو نوع از ویروس آنفلوآنزا در انسان شناسایی شده است گروه اول ویروسی است که از ترکیب ویروسهایی از بدن انسان، خوک و پرنده تشکیل شده اند و ویروسهای H1 خوانده می شوند. این نوع از ویروسها بیش از یک دهه در بدن خوکها در چرخش بوده اند. گروه بعدی که عامل بروز آنفلوآنزای نوع A است ویروسی ترکیبی از ویروس H1 و نوعی ویروس آنفلوآنزای خوکی نوع A در آسیا است که ویروس H1N1 را تشکیل داده و از انسانی به انسانی دیگر قابل سرایت است.

این دو گروه از ویروسها رفتارهای بسیار متفاوتی دارند. ویروس نوع اول در میان خوکها بسیار رایج است اما به شکلی موثر در میان انسانها رواج ندارد اما ویروس نوع دوم در مقابل بر روی خوکها تاثیر زیادی نداشته ولی به راحتی از انسانی به انسانی دیگر قابل سرایت است.

هر دو این ویروسها از گونه ویروسهای هموگلوتینی هستند که برای اولین بار در سال 1918 در میان خوکها و انسانها به وجود آمده و به تدریج تکامل یافت.

وضعیت کنونی جهان تکرار اپیدمی که در سال 1918 به وجود آمد نیست بلکه ادامه آن بوده و نتیجه تکامل یافتن ویروس بیماری است. در عین حال سازمان بهداشت جهانی اعتقادی به شکل گیری ویروس آغاز شیوع بیماری تحت تاثیر تستهای آزمایشگاهی ندارد.

* آیا آلوده شدن به ویروس H1N1 (آنفلوآنزای خوکی) در نهایت منجر به مرگ خواهد شد؟

- اکثر افرادی که به این ویروس آلوده می شوند نشانه های خفیفی از ابتلا به آنفلوآنزا از خود نشان می دهند. با این حال افرادی نیز هستند که علائم بسیار شدیدی از بیماری از خود نمایان می کنند که این علائم می تواند منجر به مرگ فرد شود که تعداد افراد دسته دوم بسیار کمتر است.

* چه روشهایی برای جلوگیری از ابتلا و یا درمان این بیماری مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است؟ آیا داروهای معمولی آنفلوآنزا در درمان بیماری تاثیری خواهد داشت؟

- استفاده صحیح از ماسکها به طوری که بینی و دهان را کاملا پوشش دهند یکی از موثرترین روشها در جلوگیری از ابتلا به بیماری در مناطقی و شهرهایی است که احتمال ابتلا وجود دارد. شستشوی مکرر دستها با استفاده از آب و صابون یا ضد عفونی کننده های الکلی، حفظ فاصله یک متری از فرد مبتلا، کاهش مدت زمان حضور در کنار افرادی که مشکوک به بیماری اند و کاهش مدت زمان حضور در اماکن شلوغ نیز می تواند از ابتلا به بیماری جلوگیری کند. همچنین جریان داشتن هوا در محل کار یا سکونت نیز بسیار سودمند خواهد بود. افرادی که فردی مبتلا را شناسایی می کنند و یا علائم بیماری را در خود مشاهده می کنند باید به مراکز تعیین شده برای معالجه مراجعه کرده و از درمان شخصی بپرهیزند. از داروهایی که برای بیماری در سطح خفیف می توان استفاده کرد مسکنها در کنار مایعات فراوان هستند تا درد بدن بیمار را تسکین دهند.

* علائم و نشانه های دقیق ابتلا به بیماری چیست؟ درمانهایی که برای کمک به بیماران در منزل پیشنهاد شده اند، چیست؟

- نشانه های ابتلا به این بیماری شباهت بسیار زیادی به بیماری آنفلوآنزای معمولی و فصلی دارد. این نشانه ها شامل تب، سرفه، سردرد، درد عضلانی و مفصلی، گلو درد، آبریزش بینی و در برخی موارد اسهال و استفراغ خواهد بود. در صورتی که افراد بیش از سه روز متوالی به تنگی نفس و تب دچار شوند باید تحت درمانهای پزشکی قرار گیرند. افرادی که نشانه های خفیف بیماری را داشته و در منزل تحت درمان قرار دارند باید استراحت مطلق داشته باشند، از نوشیدن زیاد مایعات پرهیز نکنند و برای کاهش درد از مسکنهای رایج استفاده کنند. مسکن کودکان و نوجوانان به دلیل احتمال داشتن عوارض جانبی باید دارویی به جز آسپیرین باشد.

* تا کنون چه فعالیتهایی برای تولید داروی آنفلوآنزای خوکی انجام گرفته است؟ آیا هیچ دارو یا واکسنی به تایید سازمان جهانی بهداشت رسیده است؟

تا کنون در حدود 20 تولید کننده واکسن مجوز تولید واکسن بیماری را دریافت کرده اند در عین حال شرکتهایی دیگر نیز تلاش خود را آغاز کرده اند اما هنوز مجوز تولید واکسن را دریافت نکرده اند. حداکثر زمانی که برای تولید اولین سری از واکسنها در نظر گرفته شده است اوایل ماه سپتامبر خواهد بود

- از آغاز اپیدمی آنفلوآنزای خوکی شرکتهای بسیاری تلاش برای تولید واکسن بیماری را آغاز کرده اند که هر یک طی محدوده زمانی معینی باید نتایج خود را اعلام کنند. تا کنون در حدود 20 تولید کننده واکسن مجوز تولید واکسن بیماری را دریافت کرده اند در عین حال شرکتهایی دیگر نیز تلاش خود را آغاز کرده اند اما هنوز مجوز تولید واکسن را دریافت نکرده اند. حداکثر زمانی که برای تولید اولین سری از واکسنها در نظر گرفته شده است اوایل ماه سپتامبر خواهد بود. در عین حال بر اساس تحقیقی که توسط سازمان بهداشت جهانی انجام گرفته است، تحت شرایطی خاص تولید این واکسنها در 12 ماه آینده به 4.9 بیلیون دوز خواهد رسید. در حال حاضر برای تولید این واکسنها از سلولهای کشت داده شده و یا تخم مرغ استفاده می شود. با این حال مرحله آزمایشی داروها در حال شکل گیری است و تا کنون دارویی به تایید این سازمان نرسیده است. تا کنون کشورهایی مانند هند، دانمارک، انگلستان، آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان در حال مطالعه و تولید واکسن آنفلوآنزای نوع A هستند.

* سازمان بهداشت جهانی به منظور کنترل شیوع بیماری در کشوری مانند ایران چه توصیه ای خواهد داشت؟

بسیاری از افرادی که به بیماری آنفلوآنزای خوکی نوع A مبتلا شده اند پس از طی کردن دوره بیماری درمان شده اند. این نکته را می توان از مقایسه تعداد مبتلایان و تعداد افرادی که در اثر ابتلا جان خود را از دست داده اند نیز دریافت - این سازمان توصیه های خود را به صورت عمومی و برای تمامی کشورها ارائه می کند از آن جمله می توان به استراتژی هایی شاره کرد که این سازمان برای استفاده جوامع مختلف به منظور کاهش شیوع بیماری آنفلوآنزای نوع A ارائه کرده است. این توصیه ها باید در سطح منطقه ای و کشوری بازتاب داده شده و مورد استفاده قرار گیرند. به روز کردن اطلاعات درباره بیماری و خصوصیات ویروس عامل آن و در دسترس گذاشتن این اطلاعات به شکلی که افراد از طبقات مختلف جامعه امکان دستیابی به آن را داشته باشند از جمله روشهایی است که سازمان بهداشت جهانی برای کنترل بیماری به کشورهای مختلف پیشنهاد می کند.

* تا به حال گزارشی از بهبود مطلق مبتلایان دریافت شده است؟

- بسیاری از افرادی که به بیماری آنفلوآنزای خوکی نوع A مبتلا شده اند پس از طی کردن دوره بیماری درمان شده اند. این نکته را می توان از مقایسه تعداد مبتلایان و تعداد افرادی که در اثر ابتلا جان خود را از دست داده اند نیز دریافت.

* آیا سازمان بهداشت جهانی به منظور کنترل شیوع بیماری اقدام به ارسال نماینده یا متخصص به کشورهای مختلف جهان کرده است؟

- نحوه همکاری سازمان بهداشت جهانی با کشورهای مختلف جهان بر اساس تقاضای این کشورها است. بر این اساس سازمان بهداشت جهانی متخصصان و نمایندگان خود را به منظور همکاری و کنترل شرایط اپیدمی به کشورهایی ارسال خواهد کرد که تقاضای کمک کرده باشند.

* آیا ابتلا به این بیماری کودکان و خردسالان را نسبت به بزرگسالان بیشتر تحت تاثیر قرار داده است؟

- بر اساس اطلاعاتی که تا کنون به دست آمده است ویروس H1N1 جمعیت جوان در کشورهای مختلف را در محدوده سنی میان 12 تا 17 سال تحت تاثیر قرار داده است. با این حال این وضعیت می تواند تحت تاثیر شرایط حاکم بر جامعه، میزان بهداشت، تغذیه و امکانات پزشکی تغییر پیدا کند.

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گفتگو: سمیرا مصطفی نژاد