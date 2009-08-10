به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار ضیاءآذری مدیر گروه قرآن و اندیشه رادیو قرآن با اشاره به پخش مرحله نخست طرح شرح و توضیح آیات قرآن براساس مطالعات روانشناسی رنگ، گفت: مرحله نخست این طرح در 28 بخش 10 دقیقه‌ای به تشریح 12 رنگ در معنای آیات قرآن اختصاص دارد.

وی اظهار داشت: پخش مرحله دوم این طرح از 3 مرداد به دلیل همسویی با طرح عظیم "نسیم" 1443 با محوریت سوره مبارکه اسراء آغاز شد که به تفسیر کلمه به کلمه این سوره براساس روانشناسی رنگ می‌پردازد.

ضیاء آذری با اعلام تداوم پخش این برنامه تا پاییز امسال، یادآور شد: مرحله دوم طرح روانشناسی رنگ در قرآن با کارشناسی ریحانه قاسمی و نظارت آیت الله مکارم شیرازی و ارائه سبک جدیدی از تفسیر قرآن براساس روانشناسی آیات و معنای قرآن در حال انجام است و تا مهرماه ادامه دارد.