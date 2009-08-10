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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۲۲

تحول در صنعت داروسازی کشور با دستیابی به دانش تولید نانوالیاف هاله‌ای

تحول در صنعت داروسازی کشور با دستیابی به دانش تولید نانوالیاف هاله‌ای

پژوهشگران کشور با دستیابی به دانش فنی تولید نانو الیاف هاله ای عامل دار تغییرات شگرفی در صنایع مختلف به ویژه در صنایع داروسازی ایجاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مدنی مجری طرح با بیان اینکه علاقه به تولید الیافی با قطر بسیار کم از مدتها پیش مورد توجه پژوهشگران بوده است، گفت: با ظهور و بروز فناوری نانو فرصت تولید نانو الیاف برای محققین فراهم شد.

وی الکتروریسندگی را یک روش ساده و ارزشمند برای تولید نانو الیاف ذکر کرد و اظهار داشت: قابلیت کنترل فرآیند، امکان تنظیم ترکیب درصد محصول تولیدی و تهیه نانو الیاف با مورفولوژیهای گوناگون از جمله برتریهای این روش است. این ویژگیها و نتایج آن سبب شده که الیاف تولیدی حاصل از این روش در حوزه های مختلفی همچون الکترونیک، انتقال دارو، حسگرهای شیمیایی، مهندسی بافت و فیلتراسیون مورد استفاده قرار گیرند.

مدنی با بیان اینکه در این پژوهش موفق به تولید گروه جدیدی از نانو الیاف هاله ای عامل دار شده است، گفت: تهیه نانو الیاف با مورفولوژی جدید از جایگاه مهمی در علوم تجربی و به ویژه حوزه انتقال دارو برخوردار است چرا که این مواد دارای کاربردهای جدید و پتانسیلهای کاربری فراوان هستند.

مجری با تاکید براینکه نانو الیاف سنتز شده در این پژوهش از ترکیب پلیمر PEO و "درخت سان" PAMAM به دست آمد، ادامه داد:  پلی اتیلن اکسید PEO یک پلیمر قابل کریستال شدن است و "درخت سان" PAMAM نیز قابلیت تجمعی دارد که با استفاده از خاصیت تجمعی درخت سان PAMAM و خاصیت کریستال شدنPEO  نانو الیاف هاله دار را از روش الکتروریسندگی به دست آمد.

کد مطلب 926884

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