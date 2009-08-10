به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مدنی مجری طرح با بیان اینکه علاقه به تولید الیافی با قطر بسیار کم از مدتها پیش مورد توجه پژوهشگران بوده است، گفت: با ظهور و بروز فناوری نانو فرصت تولید نانو الیاف برای محققین فراهم شد.

وی الکتروریسندگی را یک روش ساده و ارزشمند برای تولید نانو الیاف ذکر کرد و اظهار داشت: قابلیت کنترل فرآیند، امکان تنظیم ترکیب درصد محصول تولیدی و تهیه نانو الیاف با مورفولوژیهای گوناگون از جمله برتریهای این روش است. این ویژگیها و نتایج آن سبب شده که الیاف تولیدی حاصل از این روش در حوزه های مختلفی همچون الکترونیک، انتقال دارو، حسگرهای شیمیایی، مهندسی بافت و فیلتراسیون مورد استفاده قرار گیرند.

مدنی با بیان اینکه در این پژوهش موفق به تولید گروه جدیدی از نانو الیاف هاله ای عامل دار شده است، گفت: تهیه نانو الیاف با مورفولوژی جدید از جایگاه مهمی در علوم تجربی و به ویژه حوزه انتقال دارو برخوردار است چرا که این مواد دارای کاربردهای جدید و پتانسیلهای کاربری فراوان هستند.

مجری با تاکید براینکه نانو الیاف سنتز شده در این پژوهش از ترکیب پلیمر PEO و "درخت سان" PAMAM به دست آمد، ادامه داد: پلی اتیلن اکسید PEO یک پلیمر قابل کریستال شدن است و "درخت سان" PAMAM نیز قابلیت تجمعی دارد که با استفاده از خاصیت تجمعی درخت سان PAMAM و خاصیت کریستال شدنPEO نانو الیاف هاله دار را از روش الکتروریسندگی به دست آمد.