بخشنامه‌‌ گمرک کشور نارضایتی تجار و بازرگانان بوشهر را به همراه داشته است

غلامعلی میگلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: گمرکات شهرستانهای گناوه و دیلم از توابع استان بوشهر سالهای طولانی است که در امر واردات کالا و لوازم خانگی با رعایت کامل ضوابط جاری کشور فعالیت داشته که با منع واردات این کالا موجب بروز لطمه شدید در رونق کسب و کار در این منطقه خواهد شد.

وی با بیان اینکه این بخشنامه نارضایتی عمومی به خصوص در تجار و بازرگانان را به همراه داشته است، اظهار داشت: در همین راستا با تنظیم نامه ‌ای، از رئیس جمهور دلایل منع گمرکات گناوه و دیلم از ترخیص واردات لوازم خانگی را جویا شده و خواستار بازگشت این موضوع به روال پیش از این شده ام.