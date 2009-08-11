بخشنامه‌‌ گمرک کشور نارضایتی تجار و بازرگانان بوشهر را به همراه داشته است

غلامعلی میگلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: گمرکات شهرستانهای گناوه و دیلم از توابع استان بوشهر سالهای طولانی است که در امر واردات کالا و لوازم خانگی با رعایت کامل ضوابط جاری کشور فعالیت داشته که با منع واردات این کالا موجب بروز لطمه شدید در رونق کسب و کار در این منطقه خواهد شد.
وی با بیان اینکه این بخشنامه نارضایتی عمومی به خصوص در تجار و بازرگانان را به همراه داشته است، اظهار داشت: در همین راستا با تنظیم نامه ای، از رئیس جمهور دلایل منع گمرکات گناوه و دیلم از ترخیص واردات لوازم خانگی را جویا شده و خواستار بازگشت این موضوع به روال پیش از این شده ام.
نماینده مردم شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس گفت: باتوجه به سابقه و گره خوردن سرنوشت اقتصادی قشر عظیمی از مردم شهرستانهای گناوه و دیلم به امر تجارت و تاثیر به سزایی که نسبت به این تصمیم دارد، امید می رود در این خصوص تجدید نظر صورت گرفته تا شرایط گمرکات منطقه به حالت گذشته باز گردد.
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