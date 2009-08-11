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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۵۱

میگلی نژاد:

بخشنامه‌‌ گمرک کشور نارضایتی تجار و بازرگانان بوشهر را به همراه داشته است

بخشنامه‌‌ گمرک کشور نارضایتی تجار و بازرگانان بوشهر را به همراه داشته است

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس گفت: بخشنامه گمرک کشور مبنی بر منع واردات لوازم خانگی موجب نارضایتی تجار و بازرگانان شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم شده است.

غلامعلی میگلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: گمرکات شهرستانهای گناوه و دیلم از توابع استان بوشهر سالهای طولانی است که در امر واردات کالا و لوازم خانگی با رعایت کامل ضوابط جاری کشور فعالیت داشته که با منع واردات این کالا موجب بروز لطمه شدید در رونق کسب و کار در این منطقه خواهد شد.

وی با بیان اینکه این بخشنامه نارضایتی عمومی به خصوص در تجار و بازرگانان را به همراه داشته است، اظهار داشت: در همین راستا با تنظیم نامه ‌ای، از رئیس جمهور دلایل منع گمرکات گناوه و دیلم از ترخیص واردات لوازم خانگی را جویا شده و خواستار بازگشت این موضوع به روال پیش از این شده ام.

نماینده مردم شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس گفت: باتوجه به سابقه و گره خوردن سرنوشت اقتصادی قشر عظیمی از مردم شهرستانهای گناوه و دیلم به امر تجارت و تاثیر به سزایی که نسبت به این تصمیم دارد، امید می رود در این خصوص تجدید نظر صورت گرفته تا شرایط گمرکات منطقه به حالت گذشته باز گردد.

کد مطلب 926889

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