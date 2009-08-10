مرز بین المللی مهران هتل مناسب جهت اسکان زائران ندارد

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: استان ایلام با داشتن 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و مرز بین المللی مهران، می تواند توسعه یابد.

وی بیان داشت: نبود زیر ساختها در مرز بین المللی مهران از جمله نبود هتل مناسب جهت اسکان زائران عتبات عالیات یکی از بزرگترین مشکلات این مرز محسوب می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته دو ملیون نفر زائر از مرز مهران به عتبات عالیات کشور عراق سفر کرده است، خاطرنشان کرد: این میزان استقبال ضرورت ایجاد امکانات از جمله هتل مناسب را حکم می کند.

پولادی عنوان کرد: از مهمترین مشکلات ساخته نشدن هتل در مرز مهران را کمبود بخش خصوصی است که به دلیل عدم زیرساختهای استان ایلام کسی از طرحهای استان استقبال نمی کند.

این مسئول با بیان اینکه هم اکنون تردد افرادی زوار در مرز بین المللی مهران ممنوع است، افزود: تمامی امکانات لازم برای شناسایی افراد مبتلا به آنفولانزای خوکی در مرز مهران از جمله قرنطینه فراهم شده است.

پولادی یادآور شد: امید است با همکاری و توجه دولت و بخش خصوصی تمامی امکانات لازم در مرز مهران برای زوار عتبات عالیات فراهم شود.