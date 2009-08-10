"صدر" گزینه نخست مجلس برای وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که این روزها موضوع انتخاب وزرای دولت دهم از اصلی ترین موضوعات جامعه خبری و رسانه ای ایران است بررسیهای خبرنگار مهر نشان می دهد که بیشتر نمایندگان مجلس علی رغم قرار نداشتن در معرض چند و چون انتخاب وزرای کابینه دهم در حوزه بهداشت و درمان تمایل به تصدی گری سید شهاب الدین صدر رئیس فعلی نظام پزشکی کشور دارند.

یک نماینده مجلس با اشاره به این موضوع به خبرنگار مهر گفت: برآوردها نشان می دهد که اکثر نمایندگان در صورت معرفی آقای صدر برای وزارت بهداشت و درمان به این پیشنهاد رای مثبت می دهند.

شاهرخ رامین افزود: آنچه مشخص است این است که برخی وزارتخانه ها از جمله وزارت بهداشت که همواره با مشکلات و چالشهای اساسی مواجه بوده اند بیش از دیگر وزارتخانه های کم حرف و حدیث برای انتخاب وزیر با چالش مواجه شده اند. از این رو وزیر بهداشت دولت دهم باید فردی باشد که با قدرت و مدیریت توانمند خود بتواند بر این چالشها و مشکلات فائق آید و یا آنها را به حداقل برساند.

از سوی دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که خود سابقه نشستن بر روی صندلی وزارت بهداشت را دارد در این باره به خبرنگار مهر گفت: به نظر من یک رئیس جمهور باید توانمندترین افراد موجود را برای تصدی گری سمت وزارت بهداشت انتخاب کند.

وزارت بهداشت نباید وزیری که هیچ تجربه ای ندارد را تجربه کند تا باعث از بین رفتن سرمایه ها انسانی و مالی کشور شود

شاهرخ رامین

دکتر علیرضا مرندی با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری هنوز با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای معرفی وزیر پیشنهادی هیچ صحبتی نداشته و نظر نخواسته است تصریح کرد: وقتی نمی دانیم چه کسی قرار است به عنوان وزیر بهداشت دولت دهم به مجلس معرفی شود، چه فایده دارد که بخواهیم با اسامی بازی کنیم.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به خبرنگار مهر گفت: اسامی که برای تصدی پست وزارت بهداشت مطرح است فقط در حد گمانه و بحثهای غیر رسمی است که در راهروهای مجلس صورت می گیرد و این کمیسیون هیچ گونه جلسه ای در خصوص تعیین وزیر بهداشت در کابینه دهم نداشته است.

دکتر شاهرخ رامین در عین حال از دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، دکتر شهاب الدین صدر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، دکتر شاهین محمدصادقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر مرضیه وحید دستجردی به عنوان اسامی که بیش از دیگر گزینه ها برای تصدی این پست مطرح هستند اشاره کرد و افزود: در بین این اسامی، مقبولیت دکتر صدر در میان نمایندگان مجلس و پزشکان بیشتر از دیگر گزینه ها است و احتمال اینکه بیش از سایر گزینه ها رای بیاورد، بیشتر است.

نماینده مردم دماوند به موقعیت فعلی صدر در مجلس و جایگاه او در نزد جامعه پزشکی اشاره کرد و گفت: اغلب اصولگرایان مجلس با وزارت بهداشت صدر موافق هستند.

این حدس و گمانها در حالی مطرح می شود که شنیده ها از عدم علاقه لنکرانی به حضور دوباره هیئت دولت حکایت دارد. با این همه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همچنان لنکرانی را بهترین گزینه برای تصدی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می دانند و معتقدند که این وزارتخانه نباید وزیری که هیچ تجربه مدیریتی در سطح یک وزارتخانه را ندارد تجربه کند تا باعث از بین رفتن سرمایه های انسانی و مالی کشور شود.