پایان نامه های دانشجویی مرتبط با سلامت در بوشهر حمایت می شوند

دکتر علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: موضوع پایان نامه های دانشجویی توسط کارشناسان پژوهشی سازمان ملی جوانان مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت ارتباط آن با موضوع سلامت، مورد حمایت مالی قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: تا کنون شش پایان نامه دانشجویی مرتبط با سلامت تایید و اجرا شده و دو پایان نامه دیگر نیز در دست اقدام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر استان بوشهر اضافه کرد: اسامی پایان نامه های اجرا شده به نام های ثبت فراوانی و مشخصات روانی اجتماعی بیماران دیابتی زیر 18 سال ساکن بوشهر، بررسی شیوع مصرف سیگار، مواد مخدر، اکستازی و علل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه های بوشهر، بررسی شیوع مصرف سیگار، مواد مخدر، اکستازی و علل مرتبط با آن در بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای بوشهر، سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در خانمهای در شرف ازدواج بوشهر، مقایسه رضایتمندی از زندگی در نوجوانان مبتلا به تالاسمی و همتای سالم آن در شهر بوشهر، بررسی شایع ترین مشکلات روحی - روانی و جسمانی نوجوانان و جوانان بوشهر است.