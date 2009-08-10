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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

پایان نامه های دانشجویی مرتبط با سلامت در بوشهر حمایت می شوند

پایان نامه های دانشجویی مرتبط با سلامت در بوشهر حمایت می شوند

یوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر گفت: دفتر مطالعات و پژوهشهای سلامت جوانان مستقر در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از تمامی پایان نامه هایی که مرتبط با سلامت جوانان طراحی شده باشند تا سقف یک میلیون تومان حمایت مالی می کند.

دکتر علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: موضوع پایان نامه های دانشجویی توسط کارشناسان پژوهشی سازمان ملی جوانان مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت ارتباط آن با موضوع سلامت، مورد حمایت مالی قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: تا کنون شش پایان نامه دانشجویی مرتبط با سلامت تایید و اجرا شده و دو پایان نامه دیگر نیز در دست اقدام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر استان بوشهر اضافه کرد: اسامی پایان نامه های اجرا شده به نام های ثبت فراوانی و مشخصات روانی اجتماعی بیماران دیابتی زیر 18 سال ساکن بوشهر، بررسی شیوع مصرف سیگار، مواد مخدر، اکستازی و علل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه های بوشهر، بررسی شیوع مصرف سیگار، مواد مخدر، اکستازی و علل مرتبط با آن در بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای بوشهر، سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در خانمهای در شرف ازدواج بوشهر، مقایسه رضایتمندی از زندگی در نوجوانان مبتلا به تالاسمی و همتای سالم آن در شهر بوشهر، بررسی شایع ترین مشکلات روحی - روانی و جسمانی نوجوانان و جوانان بوشهر است.

ابراهیمی یادآور شد: دفتر مطالعات و پژوهش های سلامت جوانان، با همکاری سازمان ملی جوانان استان، مرداد ماه سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر راه اندازی شد.

کد مطلب 926901

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