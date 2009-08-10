500 هزار اقلام فرهنگی بین مسافران تابستانی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: اجرای این طرح در راستای استقبال مناسب گردشگران و حتی مردم استان در ایام نوروز از توزیع نقشه ها و بروشورهای معرفی جاذبه های استان صورت گرفته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: افزایش چشمگیر بازدید از مراکز دیدنی و تاریخی استان در نوروز نشان داد با تبلیغات درست و مناسب می توانیم ضمن معرفی استان، مردم را به دیدن آنها ترغیب کنیم.

به گفته دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر آذربایجان شرقی، این اقلام در قالب نقشه، بروشور، کتابچه، راهنما، پوستر، لوح فشرده و اقلامی از این دست تهیه شده اند و با استقبال خوبی از سوی مسافران مواجه بوده اند.

محمدی افزود: اقلام یاد شده به جز مرکز اطلاع رسانی گردشگری و دبیرخانه دائمی ستاد واقع در خانه تاریخی حیدرزاده تبریز، در مراکز تاریخی و دیدنی و مبادی ورودی شهرهای استان و چادرهای اطلاع رسانی سازمان در نقاط مختلف شهر قابل دسترسی هستند.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و صنایع دستی استان، با اشاره به سایر اقدامات سازمان برای معرفی استان گفت: در این مدت اکیپ راهنماهای موتورسوار با 10 دستگاه موتور برای خدمت رسانی به گردشگران در شهر تبریز فعال شده اند. همچنین وجود 25 مرکز اطلاع رسانی در سطح استان برای دسترسی آسان و سریع مخاطبان صورت گرفته است.

وی گفت: حضور بیش از 125 راهنمای گردشگری نیز خدمتی دیگر برای رفاه حال مسافران و گردشگران محترم بوده است.

محمدی همکاری شهرداری تبریز در راه اندازی اتوبوسهای گردشگری را اقدامی شایسته و مفید برای مسافران دانست که با استقبال خوبی نیز مواجه شده است.

بخشهای مختلف ستاد دائمی تسهیلات سفر آذربایجان شرقی با ریاست استاندار محترم آذربایجان شرقی و عضویت سازمانهای مرتبط با امر گردشگری از ابتدای تابستان و در قالب ستاد تسهیلات تابستانی، فعالیت فشرده ای را برای خدمت رسانی به گردشگران آغاز کرده اند.