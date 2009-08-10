خاطیان کهریزک باید با اسم و رسم محاکمه شوند/ کمیته ویژه ضعیف عمل کرد

به گزارش خبرنگار مهر،علی مطهری روز یکشنبه درجمع خبرنگاران پارلمانی بابیان این مطلب تاکید کرد: باید مجازات این خاطیان تعیین شود و بعد هم ترتیبی اتخاذ شود که مردم مطمئن شوند مجازات این افراد انجام میشود نه اینکه مثل حوادثی مثل زهرا کاظمی و زهرا بنییعقوب معلوم نشود که آیا افراد خاطی مجازات شدند یا نشدند؟ بنابراین این مسئله باید کاملا شفاف باشد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به خبرنگاری که از وی دربار وضعیت "ترانه موسوی" که در سایتهای غیر رسمی از وی به عنوان یکی از کشته شدگان حوادث اخیر نام برده می شود، گفت: اطلاعاتم در این زمینه کافی نیست، اما شنیدم که پلیس امنیت اعلام کرده که خانمی به همین نام، عکس و چهره هماکنون در هلند زندگی میکند، اما باید مسئله این خانم هم کاملا روشن شود که چنین حادثهای برای همین خانم اتفاق افتاده یا شخص دیگری بوده است.
وی تاکید کرد: در جاهایی که شبهه وجود دارد، باید کاملا توضیح دهند و حداقل وظیفه این است در جاهایی که سوال و یا شایعهای مطرح میشود آن را کاملا شفاف توضیح دهند.
مطهری درپاسخ به خبرنگاری که ارزیابی وی را از نحوه فعالیت کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشتشدگان اخیر جویاشد گفت: این کمیته ضعیف عمل کرده و باید جدی تر کار خود را ادامه دهد و به صرف دادن گزارش محرمانه به مقامات کشور اکتفا نکند.
وی خاطرنشان ساخت : این کمیته تا زمانی که مجرمان معرفی و مجازات نشدهاند، نباید کار خود را پایان دهد. نماینده مردم تهران مجلس درخصوص احتمال انجام تحقیق و تفحص از حوادث اخیر اظهار بیاطلاعی کرد.
مطهری از اظهار نظر درباره سخنان روز گذشته متهمان حوادث اخیر نیز خودداری کرد .
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