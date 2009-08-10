طرح تحقیق و تفحص از سفرهای استانی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: طرح تحقیق و تفحص از سفرهای هیئت دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شده است و به زودی وارد صحن علنی مجلس می شود.

وی بیان داشت: در این طرح به بررسی اجرا، عدم اجرا و دلایل عدم اجرای مصوبات هیئت دولت در استانهای کشور پرداخته می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه مصوبات کلان دولت در استان ایلام اجرایی نشده است، خاطرنشان کرد: یکی از استانهایی که مصوبات هیئت دولت در آن به خوبی اجرا نشده، استان ایلام است.

نماینده مردم ایلام در مجلس افزود: مدیران اجرایی استان ایلام در بخش مصوبات هیئت دولت اعلام کرده اند که بیش از 98 درصد مصوبات هیئت دولت در این استان اجرایی شده است، در حالیکه بیشتر مصوبات اجرایی نشده است.

قنبری یادآور شد: در حال حاضر بحث اشتغال بزرگترین مشکل استان ایلام محسوب می شود.