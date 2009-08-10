تنها 15رئیس برای فلوریدای 158ساله/ پایان مدیریت 38ساله رئیس پیر با مرگ

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه ایالت فلوریدا در سال 1851 در تالاهاسی فلوریدا با عنوان مدرسه علوم دینی غربی تاسیس شد و بعدها تغییر نام داد. اما اولین رئیس این دانشگاه در سال 1887 انتخاب شد. این دانشگاه از 15 دانشکده و 39 مرکز پژوهشی، لابراتوار و موسسه تشکیل شده است که بیش از 300 برنامه مطالعاتی را اجرا می کنند. دانشگاه ایالت فلوریدا در هر سال بیش از دو هزار فارغ التحصیل را به بازار کار وارد می کند. در سال 2007 این دانشگاه رتبه اول تحقیقات دانشگاهی را از مجلس ایالت فلوریدا دریافت کرد.

در بین رده بندیهای بین المللی این دانشگاه در رده بندی وبومتری دانشگاههای دنیا در سال 2009 توانست رتبه 54 بهترین دانشگاهها را به دست آورد.

مدیریت و سازمان

دانشگاه ایالت فلوریدا بخشی از سیستم دانشگاهی ایالت فلوریدا است. این دانشگاه زیر نظر هیئت فرماندهان ایالت فلوریدا قرار دارد. هرچند یک هیئت امناء با 13 عضو بر سیاستگذاریهای این دانشگاه نظارت دارند.

این دانشگاه دوره های لیسانس، فوق لیسانس، کارشناسی ارشد و دکتری را به دانشجویان خود عرضه می کند. معروفترین دانشکده های این دانشگاه کالج هنر و علوم، کالج بازرگانی، علوم اجتماعی، آموزش و علوم انسانی است.

روسای دانشگاهها

در مدت 158 سال از زمان تاسیس دانشگاه ایالت فلوریدا در مجموع 15 رئیس در این دانشگاه به پست ریاست رسیده اند.

1- جورج ادگار

جورج ادگار اولین رئیس دانشگاه مدرسه علوم دینی غربی است که بعدها به دانشگاه ایالت فلوریدا تغییر نام داد. وی از سال 1887 تا 1892 (5 سال) رئیس این دانشگاه بود.

2- آلوین لویس

آلوین لویس بین سالهای 1892 تا 1897 (5 سال) و در زمانی که هنوز عنوان این دانشگاه "مدرسه علوم دینی غربی" بود ریاست این دانشگاه را به عهده داشت.

3- آلبرت ای. مورفی

آلبرت الکساندر مورفی بین سالهای 1897 تا 1909 (12 سال) رئیس این دانشگاه بود. وی همچنین از 1909 تا 1927 دومین رئیس دانشگاه فلوریدا واقع در گینسویل بود.

4- ادوارد کونرادی

ادوارد کونرادی از 1909 تا 1941 به عنوان رئیس این دانشگاه و از 1941 تا زمان مرگ یعنی در سال 1947 (در مجموع 38 سال) عنوان رئیس افتخاری این دانشگاه را داشت. وی لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه ایندیانا به دست آورد و دکتری خود را در رشته روانشناسی در 1904 از دانشگاه کلارک دریافت کرد. ساختمان دپارتمان روانشناسی دانشگاه ایالت فلوریدا به افتخار وی "کونرادی" نامگذاری شده است.

5- کواک شرایدن کمپبل

کواک شرایدن کمپبل رئیس این دانشگاه از 1947 تا 1957 (10 سال) بود. وی لیسانس خود را در رشته موسیقی و بیان در سال 1911 از کالج اوچیتا باپتیس در آرکانزاس به دست آورد. در سال 1916 در کالج مرکزی در کانوی آرکانزاس در رشته شیمی تحصیل کرد. وی فوق لیسانس خود را در 1928 و دکتری خود را در 1930 دریافت کرد.

6- آلبرت بی. مارتین

آلبرت بی. مارتین به مدت یکسال در سال 1957 ریاست دانشگاه ایالت فلوریدا را به عهده داشت.

7- رابرت ام. استروزایر

رابرت ام. استروزایر از 1957 تا 1960 (3 سال) ریاست این دانشگاه را به عهده داشت.

8- میلتون دبلیو کاروترز

میلتون دبلیو کاروترز تنها یکسال در 1960 بر کرسی ریاست دانشگاه ایالت فلوریدا تکیه زد.

9- گوردون دبلیو بلاک ول

گوردون دبلیو بلاک ول از 1960 تا 1965 (5 سال) ریاست این دانشگاه را به عهده داشت.

10- جان ای. چمپیون

جان ای. چمپیون بین سالهای 1965 تا 1969 (4 سال) عهده دار ریاست دانشگاه ایالت فلوریدا بود.

11- استنلی مارشال

رئیس دانشگاه ایالت فلوریدا از 1969 تا 1976 (7 سال) استنلی مارشال بود.

12- برنارد اف. اسلیگر

برنارد اف. اسلیگر بین سالهای 1976 تا 1991 (15 سال) رئیس این دانشگاه بود.

13- دیل دبلیو لیک

دیل دبلیو لیک از 1991 تا 1994 (3 سال) ریاست دانشگاه ایالت فلوریدا را به عهده داشت.

14- تالبوت سندی دالمبرت

تالبوت سندی دالمبرت بین سالهای 1994 تا 2003 (9 سال) رئیس این دانشگاه بود. این استاد، وکیل و سیاستمدار آمریکایی در 1955 فوق دیپلم خود را در علوم سیاسی از دانشگاه جنوب در تنه سی آمریکا دریافت کرد و تحصیلات خود را در دانشگاههای ایالت فلوریدا و دانشگاه ویرجینیا ادامه داد. سپس به مدرسه اقتصاد لندن رفت. در سال 1962 از دانشگاه فلوریدا دکتری گرفت و رئیس انجمن کانون وکلای آمریکا شد. وی همچنین بین سالهای 1982 تا 1984 رئیس انجمن قضات آمریکا بود.

15- توماس کنت وترل

توماس کنت وترل مدیر آموزشی و سیاستمدار آمریکایی و رئیس فعلی دانشگاه ایالت فلوریدا است که از ژانویه 2003 تاکنون ریاست این دانشگاه را به عهده دارد. وی به عنوان 10 رئیس دانشگاهی برتر آمریکا انتخاب شده است.



به گزارش مهر، بررسی مدیریت در دانشگاه معتبری چون دانشگاه ایالت فلوریدا و موفقیتهای قابل توجه این دانشگاه به خصوص در رده بندی های دانشگاههای دنیا و تحقیقات مهم علمی نشان می دهد ثبات مدیریتی و برنامه ریزیهای بلند مدت و کاملا علمی تا چه اندازه می تواند در موفقیتهای یک دانشگاه موثر باشد.

نگاهی گذرا به مدیریتهای دانشگاه ایالت فلوریدا نشان می دهد که باوجود دولتی بودن دانشگاه، مدیریتها به واسطه تغییر دولتها تغییر نکرده اند و آنچه در این دانشگاه و دانشگاههای مطرح دنیا از ارزش بسزایی برخوردار است حرکت بر مبنای علمی حتی در بخش مدیریتی است.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در این سلسله گزارشها به بررسی دانشگاههای ایران نیز می پردازد.