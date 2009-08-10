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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اعزام 700 مبلغ و مبلغه به مناطق استان هرمزگان در ماه مبارک رمضان

اعزام 700 مبلغ و مبلغه به مناطق استان هرمزگان در ماه مبارک رمضان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: در ماه مبارک رمضان 650 مبلغ و 50 مبلغه به مناطق مختلف شهری و روستایی و مساجد، تکایا و ادارات اعزام خواهند شد.

دکتر شکرالله زندوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، گفت: مبلغین اعزام شده علاوه بر برگزاری نماز جماعت و سخنرانی، کلاسهایی در ارتباط با آموزش قرآن، احکام و پاسخگویی به سئوالات و شبهات را نیز بر عهده خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری 30 دوره کلاس تفسیر قرآن در مساجد با محوریت مراکز شهرستانی، برگزاری 75 جلسه گفتمان دینی با موضوعات متنوع با حضور شخصیت های گفتمانی اعم از حوزوی و دانشگاهی و برگزاری 5 جلسه انس با قرآن با حضور قاریان کریم از جمله برنامه های ماه مبارک رمضان خواهد بود.

به گفته وی، فعال تر ساختن 944 هیئت مذهبی تحت پوشش سازمان تبلیغات با حمایت نرم افزاری و تغذیه فکری اعم از توزیع سی دی، کتاب و پارچه نویسی و فعال سازی 65 کانون فرهنگی در ماه مبارک رمضان صورت خواهد گرفت.

زندوی گفت: علاقمندان می توانند برای تهیه ویژه نامه الکترونیکی ویژه ماه مبارک رمضان به سایت اختصاصی سازمان به نشانی WWW.TEBYAN-HORMOZGAN.IR مراجعه یا از طریق روابط عمومی سازمان تهیه کنند.

وی در پایان یادآور شد: همچنین برای شبهای قدر و میلاد با سعادت امام حسن(ع) و شهادت امیرالمومنین امام علی(ع) نیز برنامه هایی تدارک دیده شده است.

کد مطلب 926920

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