بهره گیری از استعداد جوانان در عرصه های مدیریتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌احمد علیرضا بیگی شامگاه یکشنبه در نشست "شورای ادارای مجازی" آذربایجان شرقی افزود: باید از تجربه امام خمینی(ره) در اعتماد به جوانان در سال های نخست پیروزی انقلاب، الگوگیری کرده و تمام تلاش خود را برای استمرار آن سیره بکار بست.

وی اظهار داشت: اوایل انقلاب اسلامی جوانانی به منصه ظهور رسیدند که با کمترین تجربه کاری،‌به خوبی از انجام وظایف محوله برآمدند.

استاندار آذربایجان شرقی دولت نهم را دولتی عامل به اصل جوانگرایی معرفی کرد و گفت:این دولت بیشترین توجه را به بهره گیری از استعدادهای جوانان داشته و موفق شده با سرمایه گذاری بر روی نخبگان جوان، جهش های قابل تاملی در عرصه های مختلف علمی،‌‌پزشکی و ورزشی را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

وی با اشاره به شکل گیری تدریجی دولت دهم، تصریح کرد: آقای احمدی نژاد به واسطه اعتقاد عمیق به جوان گرایی،‌در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به پیروزی رسید و از همین رو کارگزاران دولت دهم تلاش خواهند کرد مطالبات این قشر را به طور جدی پیگیری کنند.

بیگی به گفتگوی اخیر رئیس جمهور در خصوص کابینه دهم اشاره و خاطر نشان کرد: طبق اظهارات آقای احمدی نژاد، تعداد جوان‌ها در کابینه دولت دهم با جهش بی‌سابقه روبرو خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی تهدیدات دشمنان در ابعاد مختلف بر علیه کشورمان را یادآور شد و گفت:شکاف های جنسیتی،‌شکاف های قومیتی و نیز ‌پرداختن به مسایل شبهه ناک از جمله مسایل حوزه زنان از مهم ترین توطئه های دشمنان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی است که باید جوانان به رسالت خطیر خود در شناخت این تهدیدها و برخورد آگاهانه با آن ها عمل کنند.