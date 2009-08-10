70 درصد جوانان بوشهر معتقدند برنامه ریزی برای آنان ضعیف است

حجت الاسلام عباس ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: عمده گلایه جوانان از موازی بودن برخی برنامه هاست که نیازمند یک نگاه تخصصی و کارشناسی است به همین علت این مسئله در مدیریت ستادی اوقات فراغت در دست بررسی است.
وی با اشاره به تشکیل چهار کارگروه تخصصی در بخش امور جوانان اضافه کرد: تلاش می کنیم این کارگروه ها به سمتی بروند که اعتبارات در حوزه های مختلف با نگاهی تخصصی مدیریت شود.
رئیس سازمان ملی جوانان استان بوشهر گفت: جوانان استان از نحوه اطلاع رسانی در خصوص برنامه های اوقات فراغت گلایه دارند.
ابراهیمی گفت: به منظور جلوگیری از موازی کاری در اجرای برنامه های اوقات فراغت، سامانه ای در این زمینه تشکیل شده است که اطلاعات، برنامه ها و بهره مندان پایگاه های اوقات فراغت را ثبت می کند که با توجه به پراکندگی برنامه ها در دورترین نقاط استان بوشهر، این سامانه اطلاعات جامع و لازم را در این خصوص به برنامه ریزان می دهد.
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