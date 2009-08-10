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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۲۸

70 درصد جوانان بوشهر معتقدند برنامه ریزی برای آنان ضعیف است

70 درصد جوانان بوشهر معتقدند برنامه ریزی برای آنان ضعیف است

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ملی جوانان استان بوشهر گفت: 70 درصد جوانان بوشهری معتقد هستند اطلاع رسانی هایی که در زمینه برنامه های اوقات فراغت در استان بوشهر انجام می شود، ضعیف است.

حجت الاسلام عباس ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: عمده گلایه جوانان از موازی بودن برخی برنامه هاست که نیازمند یک نگاه تخصصی و کارشناسی است به همین علت این مسئله در مدیریت ستادی اوقات فراغت در دست بررسی است.

وی با اشاره به تشکیل چهار کارگروه تخصصی در بخش امور جوانان اضافه کرد: تلاش می کنیم این کارگروه ها به سمتی بروند که اعتبارات در حوزه های مختلف با نگاهی تخصصی مدیریت شود.

رئیس سازمان ملی جوانان استان بوشهر گفت: جوانان استان از نحوه اطلاع رسانی در خصوص برنامه های اوقات فراغت گلایه دارند.

ابراهیمی گفت: به منظور جلوگیری از موازی کاری در اجرای برنامه های اوقات فراغت، سامانه ای در این زمینه تشکیل شده است که اطلاعات، برنامه ها و بهره مندان پایگاه های اوقات فراغت را ثبت می کند که با توجه به پراکندگی برنامه ها در دورترین نقاط استان بوشهر، این سامانه اطلاعات جامع و لازم را در این خصوص به برنامه ریزان می دهد.

کد مطلب 926922

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