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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۳۸

کشتی قهرمانی جهان - دانمارک

اردوی فرنگی کاران از روز 29 مرداد آغاز می شود

اردوی فرنگی کاران از روز 29 مرداد آغاز می شود

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی به منظور حضور در رقابتهای جهانی دانمارک از روز 29 مردادماه و به مدت 14 روز در خانه کشتی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نفرات دعوت شده به مرحله جدید اردوی تیم ملی به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: حمید سوریان (تهران) محسن حاجی‌پور (مازندران) محمد حاتمی (خوزستان)

60 کیلوگرم: امید نوروزی (فارس) محسن قاسمی (خوزستان) ابوذر نورزاده (کرج)

66 کیلوگرم: افشین بیابانگرد (اردبیل) علی محمدی (تهران) سعید عبدولی (خوزستان)

74 کیلوگرم: فرشاد علیزاده (تهران)‌ حمید ریحانی (فارس) کمال محمد علیزاده (فارس)

84 کیلوگرم:‌ سامان طهماسبی (کردستان) حبیب‌اله اخلاقی (خوزستان)‌ طالب نعمت‌پور (لرستان) بابک قربانی (کرمانشاه)

96 کیلوگرم: امیر علی‌اکبری (تهران) رضا فرضی‌زاده (اردبیل) داود گیل نیرنگ (مازندران) مجتبی ممی‌زاده (اردبیل)

120 کیلوگرم: مسعود هاشم‌زاده (آذربایجان شرقی) محسن بشینجی (خراسان رضوی) بشیر باباجان‌زاده (مازندران) و صباح شریعتی (قم)

سرمربی: محمد بنا (تهران)
مربیان:‌ ناصر نوربخش (تهران) جمشید خیرآبادی (کردستان) ایرج قلاوند (خوزستان)
ماساژور: محمد سنگ‌دوینی (تهران)

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2 تا 4 مهرماه در شهر هرنینگ برگزار می شود.

کد مطلب 926924

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