اردوی فرنگی کاران از روز 29 مرداد آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نفرات دعوت شده به مرحله جدید اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: حمید سوریان (تهران) محسن حاجی‌پور (مازندران) محمد حاتمی (خوزستان)

60 کیلوگرم: امید نوروزی (فارس) محسن قاسمی (خوزستان) ابوذر نورزاده (کرج)

66 کیلوگرم: افشین بیابانگرد (اردبیل) علی محمدی (تهران) سعید عبدولی (خوزستان)

74 کیلوگرم: فرشاد علیزاده (تهران)‌ حمید ریحانی (فارس) کمال محمد علیزاده (فارس)

84 کیلوگرم:‌ سامان طهماسبی (کردستان) حبیب‌اله اخلاقی (خوزستان)‌ طالب نعمت‌پور (لرستان) بابک قربانی (کرمانشاه)

96 کیلوگرم: امیر علی‌اکبری (تهران) رضا فرضی‌زاده (اردبیل) داود گیل نیرنگ (مازندران) مجتبی ممی‌زاده (اردبیل)

120 کیلوگرم: مسعود هاشم‌زاده (آذربایجان شرقی) محسن بشینجی (خراسان رضوی) بشیر باباجان‌زاده (مازندران) و صباح شریعتی (قم)

سرمربی: محمد بنا (تهران)

مربیان:‌ ناصر نوربخش (تهران) جمشید خیرآبادی (کردستان) ایرج قلاوند (خوزستان)

ماساژور: محمد سنگ‌دوینی (تهران)

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2 تا 4 مهرماه در شهر هرنینگ برگزار می شود.