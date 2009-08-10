تابستانی سراسر نشاط برای شهروندان شمال شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید با اعلام این مطلب افزود: یکی از وظایفی که شهرداری تهران به عهده گرفته است بحث اوقات فراغت شهروندان است و به این منظور برنامه های ویژه ای را در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و تفریحی و بخشی هم در امر ورزش تدارک دیده ایم.

وی، برگزاری سامانه های نشاط را یکی از اقدامات فرهنگی در این حوزه عنوان کرد و گفت: 9 سامانه نشاط متمرکز و 10 سامانه غیر متمرکز با محوریت سراهای محله و مشارکت اهالی را در دستور کار قرار داریم .

شهردار منطقه 4 به انجام برنامه ریزیهای ورزشی در منطقه شمال شرق تهران اشاره کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت بوستانها و اماکن ورزشی موجود در منطقه در دو بخش برنامه ریزی کرده ایم بخش اول با توجه به امکانات ورزشی و سالن های ورزشی در اختیار شهرداری است که با ظرفیت کامل به اهالی سرویس دهی می کنند و بخش دوم استفاده از فضاهای عمومی شهر به ویژه بوستانها و پارکها است به طوری که در یک طرح جهادی در سال گذشته 67 ست ورزشی بدنسازی در بوستانهای مختلف در سطح منطقه 4 نصب شد.

نصب ست ورزش پینگ پنگ یکی دیگر از اقدامات ورزشی در سطح منطقه 4 است که جاوید به آن اشاره کرد و گفت: احداث این ستها باعث رونق ورزش صبحگاهی بین اهالی با محوریت مربیان شهرداری شده است به طوریکه در حال حاضر شاهد استفاده 4 برابری بانوان بیشتر از آقایان در سنین مختلف هستیم.