هروله اعراب به سوی روند عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج در مطلبی نوشت با اشاره به اشغالگری رژیم صهیونیستی و ادامه تجاوزات این رژیم می نویسد: دشمن صهیونیستی تقریبا همه آنچه که می خواسته رسیده است و همین مسئله خود منجر به افزایش طمع این رژیم می شود.

این مسئله درحالی است که هر دولتی که در آمریکا بر روی کار می آید با این رژیم در تحت فشار قرار دادن کشورهای عربی برای عقب نشینی از خواسته های خود همکاری می کند این روند همچنان ادامه دارد به گونه ای که رژیم اشغالگر به تنها چیزی که قانع می شود ادامه روش تجاوزکارانه خود یعنی همان کشتار، ویرانی و آوارگی فلسطینان است.

روزنامه الخلیج امارات درادامه این سوال را مطرح می کند؛ بعد از افتادن در دام " امانت رابین" در مورد بلندهای جولان که با رفتن وی نیز از بین رفت آیا بار دیگرهم می خواهیم " امانت نتانیاهو" را درباره توقف شهرک سازی در مقابل اعطای امتیازاتی به اسرائیل تجربه کنیم آن هم امتیازاتی که شرایط را برای تنفس کشیدن این رژیم فراهم می کند؟.

این روزنامه می نویسد: چرا دائما عرب ها که درحقیقت قربانی تجاوزگری های اسرائیل هستند باید پیش از وقوع هر امری "نقد" بپردازند ؟ و این وضعیت عرب ها است از زمان کنفرانس مادرید تاکنون.

از آن زمان تاکنون رژیم اسرائیل تحت عنوان حسن نیت در قبال روند صلح از سوی عرب ها هدایا و پاداش هایی را دریافت کرد و همچنین به عنوان تشویق اسرائیلی ها عرب ها امتیازات دردناکی به اسرائیل دادند از جمله آن می توان به ویران کردن سقف تحریم ها تا هروله کردن به سوی روند عادی سازی روابط اشاره کرد که در ضمن آن دیدارهای آشکارا و محرمانه ای چه در سطح سیاسی و غیر سیاسی انجام شد.

الخلیج در ادامه با لحنی تاسف انگیز می نویسد: 18 سال از کنفرانس مادرید می گذرد و وضعیت همچنان از بد به سوی بدتر در حرکت است نه اشغالگران عقب نشینی کردند و نه تروریسم متوقف شد و وضعیت شهرک سازی و به اهانت به مراکز مقدس اسلامی و یهودی کردن آنان نیز همچنان به قوت خود باقی است.

درپایان این روزنامه ابراز امیدواری می کند که کاش کشورهای عربی به اقدامات و تجاوزات اسرائیلی ها که روزانه بلکه هر ساعت در فلسطین مرتکب می شوند به دقت نظر بیفکنند و این سوال را از خود بپرسند که آیا عملکرد آنان از دهه های پیش برای آزاد سازی فلسطین و دیگر کشورهای عربی اشغالی سود به همراه داشته است؟