تنها 138 خبرنگار گلستان مشمول طرح سهام عدالت شدند

اساعیل مهدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این درحالی است که در کل کشور به 10 هزار و 794 نفر از خبرنگاران سهام عدالت اختصاص یافته است.
وی اظهار داشت: مشمولان باید با مراجعه به شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی نسبت به ثبتنام و اخذ سهام عدالت طی 30 روز اقدام نمایند.
وی خاطرنشان کرد: دعوتنامه سهام عدالت روزنامه نگاران در روز خبرنگار به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تحویل داده شد.
به گفته مهدوی نیا، فرمهای جمع آوری اطلاعات کارکنان شهرداریهای کشور (تکمیلی مرحله سوم)، دعوتنامه تکمیلی شاغلین و بازنشستگان دستگاههای اجرایی، بیماران خاص، تکمیلی نیروی مقاومت بسیج نیز به این سازمان تحویل داده شد.
رئیس سازمان اقتصادی و داریی گلستان بیان داشت: دعوتنامه روزنامه نگاران به مناسبت روز خبرنگار در مورخ 17 مردادماه از سوی دبیرخانه مرکزی سهام عدالت به این سازمان تحویل داده شد.
گلستان بیش از 300 خبرنگار دارد.
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