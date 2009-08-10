تنها 138 خبرنگار گلستان مشمول طرح سهام عدالت شدند

اساعیل مهدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این درحالی است که در کل کشور به 10 هزار و 794 نفر از خبرنگاران سهام عدالت اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: مشمولان باید با مراجعه به شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی نسبت به ثبت‌نام و اخذ سهام عدالت طی 30 روز اقدام نمایند.

وی خاطرنشان کرد: دعوتنامه سهام عدالت روزنامه نگاران در روز خبرنگار به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تحویل داده شد.

به گفته مهدوی نیا، فرمهای جمع آوری اطلاعات کارکنان شهرداریهای کشور (تکمیلی مرحله سوم)، دعوتنامه تکمیلی شاغلین و بازنشستگان دستگاههای اجرایی، بیماران خاص، تکمیلی نیروی مقاومت بسیج نیز به این سازمان تحویل داده شد.

رئیس سازمان اقتصادی و داریی گلستان بیان داشت: دعوتنامه روزنامه نگاران به مناسبت روز خبرنگار در مورخ 17 مردادماه از سوی دبیرخانه مرکزی سهام عدالت به این سازمان تحویل داده شد.

گلستان بیش از 300 خبرنگار دارد.