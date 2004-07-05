يك وكيل عراقي براي دفاع از صدام انتخاب شد

به گزارش خبر گزاري مهر ، عسام غزاوي وكيل اردني در گفتگويي با خبر گزاري فرانسه گفت : تيم دفاع از صدام روز يكشنبه يك وكيل عراقي را انتخاب كرد. اين وكيل عراقي طبق قوانين عراق وكالت صدام را در مقابل دادگاه ويژه عراق برعهده خواهد گرفت .

اين وكيل اردني به خاطر مسائل امنيتي و نگراني از اقدامات انتقامجويانه از اعلام هويت اين وكيل عراقي خود داري كرد اما خاطر نشان كرد وي از ميان بيست وكيل عراقي كه داوطلب اين كار بودند انتخاب شد .

وي همچنين اعلام كرد كه اعضاي تيم دفاع و تعدادي از داوطلبان دفاع از صدام طرف سه روز يا چهار روز آينده از امان وارد بغداد خواهند شد .

غزاوي خاطر نشان كرد : ما روز چهارشنبه نشستي را با حضور وكلا و داوطلباني كه خواهان رفتن به عراق و اسم نويسي براي دفاع از صدام هستند در امان برگزار خواهيم كرد .

وي با اشاره به اين مطلب كه روز جمعه يا پنج شنبه اين گروه در قالب كارواني از اتومبيل ها و اتوبوسها همراه با تعدادي از روز نامه نگاران آمريكايي ، انگليسي و فرانسويي و كساني كه علاقه مند رفتن به عراق هستند به اين كشور سفر خواهند كرد گفت : حضور روز نامه نگاران قابل قبول ترين فرمول در عدم حضور حفاظتهاي بين المللي است .

روز يكشنبه محمد رشدان رئيس تيم دفاع از صدام به خبر گزاري فرانسه گفت : سالم چلبي مدير دادگاه جنايات جنگي عراق در يك تماس تلفني به او گفت كه فقط يك وكيل عراقي مي تواند وكالت صدام را برعهده بگيرد .



