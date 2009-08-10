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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۰

توکلی به مهر خبر داد:

اعلام نتایج اولیه کنکور کاردانی به کارشناسی در اول شهریور ماه

اعلام نتایج اولیه کنکور کاردانی به کارشناسی در اول شهریور ماه

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون کاردانی به کارشناسی‌ ناپیوسته‌ سال 1388 یکشنبه اول شهریور ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان این آزمون باید از روز یکشنبه اول شهریورماه با مراجعه به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org و وارد کردن شماره داوطلبی و سایر مشخصات فردی نسبت به مشاهده کارنامه اولیه اعلام نتیجه و پرینت از آن اقدام کنند.

وی افزود: داوطلبانی که براساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته هستند می ‌توانند از 4 تا 7 شهریو ماه نسبت به انتخاب رشته‌ های تحصیلی مورد علاقه خود از دفتر‌چه شماره 2 آزمون و درج آنها در فرم انتخاب رشته اینترنتی اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش گفت: داوطلبان‌ مجاز به انتخاب رشته می توانند دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی را با پرداخت پنج هزار ریال هزینه توزیع دفترچه از باجه های مرکزی پست در شهرستانها و از مناطق پستی در شهرستانهای بزرگ دریافت و با مطالعه‌ دقیق‌ دفترچه‌ های راهنما برای ورود به سایت انتخاب رشته با وارد کردن مشخصات کارت اعتباری شامل شماره پرونده، شماره کاربر، رمز ورود و یا کد رهگیری ثبت نام اولیه، شماره داوطلب و شماره شناسنامه کدرشته‌ محلهای‌ موردعلاقه‌ خود را انتخاب کنند.

وی گفت: داوطلبان تنها می توانند 50 کد رشته‌ محل ‌را در موعد مقرر انتخاب کنند.

کد مطلب 926942

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