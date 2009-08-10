اعلام نتایج اولیه کنکور کاردانی به کارشناسی در اول شهریور ماه

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان این آزمون باید از روز یکشنبه اول شهریورماه با مراجعه به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org و وارد کردن شماره داوطلبی و سایر مشخصات فردی نسبت به مشاهده کارنامه اولیه اعلام نتیجه و پرینت از آن اقدام کنند.

وی افزود: داوطلبانی که براساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته هستند می ‌توانند از 4 تا 7 شهریو ماه نسبت به انتخاب رشته‌ های تحصیلی مورد علاقه خود از دفتر‌چه شماره 2 آزمون و درج آنها در فرم انتخاب رشته اینترنتی اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش گفت: داوطلبان‌ مجاز به انتخاب رشته می توانند دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی را با پرداخت پنج هزار ریال هزینه توزیع دفترچه از باجه های مرکزی پست در شهرستانها و از مناطق پستی در شهرستانهای بزرگ دریافت و با مطالعه‌ دقیق‌ دفترچه‌ های راهنما برای ورود به سایت انتخاب رشته با وارد کردن مشخصات کارت اعتباری شامل شماره پرونده، شماره کاربر، رمز ورود و یا کد رهگیری ثبت نام اولیه، شماره داوطلب و شماره شناسنامه کدرشته‌ محلهای‌ موردعلاقه‌ خود را انتخاب کنند.

وی گفت: داوطلبان تنها می توانند 50 کد رشته‌ محل ‌را در موعد مقرر انتخاب کنند.