کره شمالی درپی بهبود روابط خود با واشنگتن است

به گزارش خبرگزاری مهر، "جیمز جونز" در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت: مقامات کره شمالی آمادگی خود را برای بهتر کردن روابط با واشنگتن طی نشست سه شنبه با بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا اعلام کردند و همچنین موافق برگزاری مذاکرات دوجانبه هستند.

وی افزود: اگر پیونگ یانگ خواهان از سرگیری مذاکرات شش جانبه شود، دولت اوباما از این موضوع استقبال می کند.

در سال 2005 کره شمالی موافقت خود را با خلع سلاح های هسته ای خود اعلام کرد و آمریکا نیز تعهد داد از اقدام نظامی علیه این کشور خودداری کند، اما در ماه آوریل گذشته، کره شمالی تصمیم به غنی سازی اورانیوم گرفت و با این عمل تحریمهای مالی علیه پیونگ یانگ افزایش یافت.

پس از اعلام آزمایش اتمی زیر زمینی کره شمالی، بار دیگر جهان شاهد صف آرایی بلوک غرب در قبال این کشور و واکنشهای تند به آن بود.