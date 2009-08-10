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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۲۵

والیبال جوانان جهان - هند

بهترین‌های جام پانزدهم معرفی شدند / فرهاد قائمی تنها صدرنشین ایرانی

بهترین‌های جام پانزدهم معرفی شدند / فرهاد قائمی تنها صدرنشین ایرانی

در پایان پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان فرهاد قائمی در صدر برترین اسپکرهای این دوره از رقابت‎ها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قائمی تنها بازیکن تیم والیبال جوانان ایران است که در پایان مسابقات 2009 قهرمانی جهان موفق به دریافت عنوان بهترین شده است.

این بازیکن با 66/57 درصد موفقیت به عنوان بهترین اسپکر معرفی شده است. بعد از وی "موریسیو سیلوا" از برزیل و "سرگئی بورتسف" از روسیه به ترتیب با 98/53 و 99/52 درصد موفقیت در رده‌های دوم و سوم این جدول ایستاده‎اند.

آرش کمالوند نیز به عنوان سومین سرویس‎زن این دوره از مسابقات معرفی شد. والیبالیست‌های جوان هند و روسیه بالاتر از کمالوند قرار گرفته‎اند. اما در بخش بهترین‎های دفاع ساسان دژآرا بعد از نمایندگان برزیل، بلژیک، هند و آرژانتین در رده پنجم قرار گرفته است. گل محمد سخاوی نیز در رده هفتم دریافت کننده‎های برتر جای گرفت. بازیکنانی از هند، آرژانتین و برزیل عنوان‌های اول تا سوم این گروه را به خود اختصاص دادند.

پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان یکشنبه شب با چهارمین قهرمانی برزیلی‎ها به پایان رسید. دراین رقابت‎ها تیم کشورمان با مجموع 5 پیروزی و 3 شکست در جایگاه هفتم ایستاد.

رده بندی کلی تیم‌های شرکت کننده در پانزدهمین دوره رقابت‌ها به شرح زیر است:
1- برزیل، 2- کوبا، 3- آرژانتین، 4- هند، 5- روسیه، 6- بلژیک، 7- ایران، 8- آمریکا، 9- لهستان، 10- فرانسه، 11- چین، 12- کانادا، 13- مصر، 14- تونس، 15- بلاروس و 16- یونان

کد مطلب 926944

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