به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قائمی تنها بازیکن تیم والیبال جوانان ایران است که در پایان مسابقات 2009 قهرمانی جهان موفق به دریافت عنوان بهترین شده است.

این بازیکن با 66/57 درصد موفقیت به عنوان بهترین اسپکر معرفی شده است. بعد از وی "موریسیو سیلوا" از برزیل و "سرگئی بورتسف" از روسیه به ترتیب با 98/53 و 99/52 درصد موفقیت در رده‌های دوم و سوم این جدول ایستاده‎اند.

آرش کمالوند نیز به عنوان سومین سرویس‎زن این دوره از مسابقات معرفی شد. والیبالیست‌های جوان هند و روسیه بالاتر از کمالوند قرار گرفته‎اند. اما در بخش بهترین‎های دفاع ساسان دژآرا بعد از نمایندگان برزیل، بلژیک، هند و آرژانتین در رده پنجم قرار گرفته است. گل محمد سخاوی نیز در رده هفتم دریافت کننده‎های برتر جای گرفت. بازیکنانی از هند، آرژانتین و برزیل عنوان‌های اول تا سوم این گروه را به خود اختصاص دادند.

پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان یکشنبه شب با چهارمین قهرمانی برزیلی‎ها به پایان رسید. دراین رقابت‎ها تیم کشورمان با مجموع 5 پیروزی و 3 شکست در جایگاه هفتم ایستاد.

رده بندی کلی تیم‌های شرکت کننده در پانزدهمین دوره رقابت‌ها به شرح زیر است:

1- برزیل، 2- کوبا، 3- آرژانتین، 4- هند، 5- روسیه، 6- بلژیک، 7- ایران، 8- آمریکا، 9- لهستان، 10- فرانسه، 11- چین، 12- کانادا، 13- مصر، 14- تونس، 15- بلاروس و 16- یونان