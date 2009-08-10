به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قائمی تنها بازیکن تیم والیبال جوانان ایران است که در پایان مسابقات 2009 قهرمانی جهان موفق به دریافت عنوان بهترین شده است.
این بازیکن با 66/57 درصد موفقیت به عنوان بهترین اسپکر معرفی شده است. بعد از وی "موریسیو سیلوا" از برزیل و "سرگئی بورتسف" از روسیه به ترتیب با 98/53 و 99/52 درصد موفقیت در ردههای دوم و سوم این جدول ایستادهاند.
آرش کمالوند نیز به عنوان سومین سرویسزن این دوره از مسابقات معرفی شد. والیبالیستهای جوان هند و روسیه بالاتر از کمالوند قرار گرفتهاند. اما در بخش بهترینهای دفاع ساسان دژآرا بعد از نمایندگان برزیل، بلژیک، هند و آرژانتین در رده پنجم قرار گرفته است. گل محمد سخاوی نیز در رده هفتم دریافت کنندههای برتر جای گرفت. بازیکنانی از هند، آرژانتین و برزیل عنوانهای اول تا سوم این گروه را به خود اختصاص دادند.
پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان یکشنبه شب با چهارمین قهرمانی برزیلیها به پایان رسید. دراین رقابتها تیم کشورمان با مجموع 5 پیروزی و 3 شکست در جایگاه هفتم ایستاد.
رده بندی کلی تیمهای شرکت کننده در پانزدهمین دوره رقابتها به شرح زیر است:
1- برزیل، 2- کوبا، 3- آرژانتین، 4- هند، 5- روسیه، 6- بلژیک، 7- ایران، 8- آمریکا، 9- لهستان، 10- فرانسه، 11- چین، 12- کانادا، 13- مصر، 14- تونس، 15- بلاروس و 16- یونان
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