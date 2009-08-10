ادارات شهرستانهای تازه تاسیس با کمبود نیروی انسانی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در تربت حیدریه، حجت الاسلام محمد علی رضایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران این شهرستان افزود: اداره ثبت اسناد مه ولات به علت نداشتن نیروی انسانی هنوز آغاز به کار نکرده است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس تصریح کرد: نه تنها مه ولات بلکه شهرستان زاوه هم با همین مشکل مواجه است و شهروندان برای انجام کارهای اداری خود ناچار به سفر به تربت حیدریه هستند.

رضایی خاطرنشان کرد: مشکل کمبود نیرو به علت عدم تامین اعتبار دولتی و قانون منع استخدام دولتی است.

وی افزود: دولت باید برای رفع این مشکل تمهیدات لازم را از طریق صدور مجوز استخدام قراردادی یا پیمانی و یا انتقال نیرو از ادارات شهرستانهای مرکزی بیندیشند.

وی گفت: تردد ساکنان شهرستانهایی که تازه مستقل شده اند برای انجام کارهای اداری به شهرهای اصلی مشکلات بسیاری را برای آنها از جمله اتلاف وقت و صرف هزینه های گزاف ایجاد کرده است.