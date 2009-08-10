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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۹

ادارات شهرستانهای تازه تاسیس با کمبود نیروی انسانی مواجه است

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس گفت: شهرستانهایی نظیر زاوه و مه ولات که تازه ارتقاء پیدا کرده اند با مشکل کمبود نیروی انسانی برای ارائه خدمات دولتی به مردم مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در تربت حیدریه، حجت الاسلام محمد علی رضایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران این شهرستان افزود: اداره ثبت اسناد مه ولات به علت نداشتن نیروی انسانی هنوز آغاز به کار نکرده است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس تصریح کرد: نه تنها مه ولات بلکه شهرستان زاوه هم با همین مشکل مواجه است و شهروندان برای انجام کارهای اداری خود ناچار به سفر به تربت حیدریه هستند.

رضایی خاطرنشان کرد: مشکل کمبود نیرو به علت عدم تامین اعتبار دولتی و قانون منع استخدام دولتی است.

وی افزود: دولت باید برای رفع این مشکل تمهیدات لازم را از طریق صدور مجوز استخدام قراردادی یا پیمانی و یا انتقال نیرو از ادارات شهرستانهای مرکزی بیندیشند.

وی گفت: تردد ساکنان شهرستانهایی که تازه مستقل شده اند برای انجام کارهای اداری به شهرهای اصلی مشکلات بسیاری را برای آنها از جمله اتلاف وقت و صرف هزینه های گزاف ایجاد کرده است.  

کد مطلب 926946

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