مهلت ثبت نام دوره مجازی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در آزمون ورودی دوره تحصیلات تکمیلی آموزشهای مجازی تا 23 مردادماه تمدید شده است و داوطلبان باید توجه داشته باشند که در صورتی که در رشته گرایشی تعداد پذیرفته شدگان به حدنصاب نرسد آن رشته گرایش برگزار نخواهد شد.

همچنین معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام کرده است: رشته تحصیلی "مهندسی و مدیریت ساخت" از دانشکده مهندسی عمران به لیست آزمونهای اعلام شده دانشگاه در سه منطقه بندرعباس، ماهشهر و تهران اضافه شده است.

داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی www.aut.ac.ir مراجعه کنند.