مناطق آزاد در توسعه روابط عمان و ایران نقش بسیار مهمی خواهند داشت

یوسف بن علوی در حاشیه بازدید از منطقه آزاد کیش در گفتگو با خبرنگار مهر در کیش گفت: جزیره کیش توسعه بسیار موثری در جهت جذب و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاران داشته است که خود نوید بخش ایجاد روابط موثر بین دو کشور خواهد بود.

علوی بیان کرد: هفت تفاهم نامه در تهران به امضا رسید که در بحث گردشگری با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در ایران به خصوص مناطق آزاد و داشتن آثار تاریخی غنی می توان شاهد آینده روشن در روابط دو کشور در جهت توسعه صنعت تورسیم بود.

وی بیان کرد: در ماه نوامبر هیئتی از کیش برای مذاکرات بیشتر و امضای تفاهم نامه جهت گسترش روابط کیش و عمان به این کشور سفر خواهند کرد.

علاقه مند به گسترش ارتباط با مرکز همانند سازی بافت استخوانی در کیش هستیم

وزیر بهداشت عمان از گسترش ارتباط با مرکز همانند سازی بافت استخوانی در کیش خبر داد.

دکتر علی بن محمد بن موسی در حاشیه بازدید از مرکز همانند سازی بافت استخوانی در کیش در گفتگو با خبرنگار مهر در کیش افزود: صنایع مهمی را می توان در مناطق آزاد مستقر کرد که دسترسی برای کشورهای دیگر هم آسان تر شود.

وی با اشاره به مرکز همانند سازی بافت استخوانی در کیش گفت: در بازدید از این مرکز کاملا متعجب شدم و با ارتباطی که با مسئولین این مرکز برقرار شد در آینده این روابط را گسترش خواهیم داد.