آغاز دوره اوج یکی از بزرگترین شهاب بارانهای سال در روزهای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از زیباترین پدیده های نجومی سال جاری از 11 تا 13 آگوست 2009 در انتظار دوستداران پدیده های کیهانی است. سه شنبه شب آسمان میزبان شهاب باران برساوشی دومین شهاب باران بزرگ سال خواهد بود.

طی این پدیده زیبا آسمان زمین از ذرات کیهانی درخشانی که از یک ستاره دنباله دار جدا شده اند، پوشانده خواهد شد. در صورتی که نظاره گران آسمان دور از آلودگی های نوری شهرها به سر ببرند قادر خواهند بود در هر ساعت 50 تا 80 شهاب آسمانی را مشاهده کنند.

ذراتی که در این شهاب باران در آسمان مشاهده می شوند به دنباله ستاره دنباله داری به نام Swift-Tuttle تعلق دارند که هر 135 سال یک بار حرکت به دور مدار خورشید را کامل می کند. ابعاد این ذرات از یک دانه شن تا یک نخود متغیر است با توجه به ابعاد کوچک آنها می توان گفت نوری که توسط آنها به زمین تابش داده می شود ناشی از سرعت بالای برخورد این ذرات با اتمسفر زمین است زیرا این ذرات با سرعتی برابر 212 هزار و 433 کیلومتر بر ساعت با اتمسفر زمین برخورد می کنند.

نام برساوشی از آن رو بر روی این شهاب باران گذاشته شده است که ذرات درخشان کیهانی از صورت فلکی برساوش سرچشمه می گیرند. این پدیده درواقع از ماه جولای آغاز شده است اما سه روز آینده نقطه اوج آن بوده و به همین دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بر اساس گزارش اسپیس، بهترین نقطه برای مشاهده شهاب باران برساوشی مناطقی هستند که از نورهای شهری به دور باشد. مناطقی مانند بیایانها و کوه ها که در شب هنگام در تاریکی مطلق به سر ببرند تا امکان مشاهده هر چه واضح تر شهابهای درخشان به وجود آید.