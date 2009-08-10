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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۴۶

انتقاد سرپرست فنی رشته هندبال المپیاد از وضعیت سالن مسابقات بیرجند‌

انتقاد سرپرست فنی رشته هندبال المپیاد از وضعیت سالن مسابقات بیرجند‌

بیرجند - خبرگزاری مهر: سرپرست فنی رشته هندبال دومین المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور از وضعیت سالن و برخی امکانات برگزاری مسابقات در بیرجند انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، طاهره تواهندنیان صبح دوشنبه در ستاد خبری المپیاد دختران دانشگاه پیام نور با بیان اینکه عدم هماهنگی در سالن مسابقه غیر قابل تحمل است، اظهار داشت: با جود اینکه نخستین دور مسابقات هندبال بین تیم‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری قرار بود راس ساعت 8 و 30 دقیقه صبح دیروز برگزار شود ولی امکانات لازم حتی توپ هم برای برپایی مسابقه آماده نبود.

به گفته وی در نخستین مسابقات هندبال و در سالن شهید سرحدی متاسفانه زمین مسابقه خط‌ کشی لازم، نور مناسب و محل نشستن تماشاچیان را ندارد.

سرپرست فنی رشته هندبال دومین المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور افزود: آمادگی برگزار‌کنندگان مسابقات در حد مطلوب نبوده و شرایط برای برگزاری مسابقات آن هم فقط در یک سالن، اصلا مناسب نیست.

تواهندنیان تعداد تیمهای شرکت کننده در این دوره از مسابقات را 20 تیم برشمرد و افزود: در روز نخست مسابقات هشت تیم با هم به رقابت می‌ پردازند و نتایج نهایی تا روز 24 مرداد اعلام می‌ شود.

وی تصریح کرد: حضور 20 تیم برای نخستین بار حضوری بی‌ سابقه است، به ویژه اینکه اغلب سیستم‌ها با آمادگی لازم و تمرینات کافی در این مسابقات حضور یافته ‌اند.

کد مطلب 926960

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