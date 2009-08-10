به گزارش خبرنگار مهر، ایندیپندنت اعلام کرد بحران مالی و اقتصادی دنیا در یکی دو سال اخیر بیش از همه شرکتهای کوچک تولید فیلم را تحت تاثیر قرار داده و در یکسال گذشته شرکتهایی چون پالم تری، گرس روتس و 525 پروداکشنز فعالیتهای خود را متوقف کردهاند. این در حالی است که بریتانیا پرسودترین بازار فیلم در اروپا، خاورمیانه و آفریقا است.
نیک جرج از مدیران شرکت پرایسواترهاوسکوپرز که آمار ورشکستگی و تعطیلی 50 شرکت کوچک تولید فیلم را اعلام کرده، در این باره میگوید: صنعت فیلمسازی در برابر بحرانهای مالی کاملا انعطافپذیر است. اما خطر سرمایهگذاری در پروژه فیلمسازان مستقل بسیار بالا و پیامد آن افزایش ورشکستگی فیلمسازان مستقل است.
"میلیونر زاغهنشین" از فیلمهای مستقل موفق سینمای بریتانیا در سالهای اخیر است
بر اساس آمار و اطلاعات ارائهشده از سوی انجمن تصاویر متحرک آمریکا، در تمام بحرانهای اقتصادی و مالی دنیا آمار تولید فیلم به شدت کاهش یافته اما معمولا تعداد تماشاگران چندان دستخوش تغییر نشده است. شرکتهای تولید فیلم در این دوره برای تامین سرمایه حتی به افراد ثروتمند هم مراجعه میکنند، اما سال 2008 از این منابع مالی هم خبری نبود.
شرکتهای بزرگ تولید و توزیع فیلم در سایه بحران اقتصادی متوسل به فیلمهای بزرگ و پرفروش میشوند و در مواردی از شرکتهای مادر هم کمک مالی میگیرند. اما شرکتهای کوچکتر عمدتا وابسته به توفیق یک فیلم خاص هستند و ورشکستگی زمانی حاصل میشود که این فیلمها راهی به پرده سینما نمیبرند یا با استقبال تماشاگر مواجه نمیشوند.
تعداد سینماروهای بریتانیایی در سال 2008 در مقایسه با سال پیش از آن رشدی چشمگیر داشت و انتظار میرود تعداد تماشاگران در سال جاری میلادی نسبت به سال قبل بیش از یک درصد افزایش داشته باشد. این شاید به خاطر اکران چند بلاکباستر در تابستان 2009 باشد که دومین تابستان متوالی بارانی بود و تماشاگران را به سالنهای تاریک سینما فراخواند.
جرج میگوید: در شرایط فعلی که تامین سرمایه برای تولید فیلمهای سینمایی به پروسهای سخت و زمانبر تبدیل شده، به تدریج تولید فیلمهای مستقل ارزانقیمت با استفاده از دوربینهای دیجیتال در میان فیلمسازان محبوبیت روزافزون یافته و اکران این فیلمها در تعداد سینماهای بیشتر هم امکانپذیر شده است.
موفقیت تجاری و هنری فیلمهای مستقل و خارج از جریان اصلی سینمای جهان مانند "جونو" جیسن ریتمن و "میلیونر زاغهنشین" دنی بویل در سالهای اخیر نشان میدهد مردم اشتهایی سیریناپذیر برای تماشای آثار مستقل و خلاقانه دارند و همین فیلمهای هستند که بازگشت سرمایه را با فروشهای خوب خود تضمین میکنند.
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