مجید امرایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: با گذشت نیمی از سال 88 هنوز تصمیمی برای برپایی هفتمین جشنواره سراسری نمایشدرمانی جانبازان گرفته نشده و این در حالی است که تنها تالار موقت نمایشدرمانی در بیمارستان نیایش به کارگاه نجاری تبدیل شده است. در شش ماه گذشته به دفعات از مسئولان بیمارستان و اداره کل درمان و توانبخشی بنیاد شهید درخواست اختصاص مکانی برای نمایش درمانی شده ولی بینتیجه مانده است.
دبیر جشنواره نمایشدرمانی افزود: گویا مسئولان اعتقادی به اینگونه فعالیتهای درمانی برای جانبازان ندارند. در حالی که در شش سال گذشته نمایشدرمانی از مهمترین و تأثیرگذارترین فعالیتهای درمانی جانبازان بوده که به دلیل بیتوجهی واحد نمایشدرمانی بیمارستان نیایش نیمهتعطیل شده است. حسن عشایری، قطبالدین صادقی، چیستا یثربی، نبیالله دریجانی، عباس تولایی، سیداحمد واعظی و رحمت امینی از کسانی هستند که بر تأثیر نمایشدرمانی در رفع عارضههای روحی روانی جانبازان صحه گذاشتهاند.
امرایی نمایشدرمانی را از بهترین روشهای آموزشی و تربیتی دانست و گفت: در شرایطی که گروههای بسیاری در عرصههای توانبخشی در تلاشند سطح سلامت بازماندگان دفاع مقدس را ارتقا دهند، کمتوجهی به اینگونه شیوههای درمانی نشانه چیست؟ چرا در شش ماه گذشته مدیران سراغی از جانبازان تحت پوشش نمایشدرمانی بیمارستان نیایش نگرفتهاند؟ ابتدای هر سال با ارائه برنامه مشخص از سوی واحد نمایشدرمانی بیمارستان فعالیتها انجام میشد اما امسال این فعالیتهای درمانی عرضه نشده است.
وی انتشار چند مقاله علمی، حضور در چند سمینار داخلی و بینالمللی، تولید چند فیلم و بروشور آموزشی، حضور فیلم مستند "ماشین روز قیامت" در جشنواره بینالمللی مکزیک و برگزاری شش دوره جشنواره سراسری نمایشدرمانی را برخی از فعالیتهای واحد نمایشدرمانی بیمارستان روانپزشکی نیایش در شش سال گذشته ذکر کرد.
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