پیکر فرمانده پاسگاه کوهسار هشترود در بناب تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، پیکر شهید بابازاده پیش از ظهر دوشنبه پس از تشییع از سوی مردم و مسئولان این شهرستان به زادگاه خود در روستای روشت بزرگ بناب منتقل و به خاک سپرده شد.

در مراسم تشییع پیکر سروان احمدبابازاده جمعی از مقامات محلی، امام جمعه بناب، فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی، بخشدار مرکزی و جمعی دیگر از مسئولان ادارات و نهادهای انقلابی شهرستان همچنین مردم بناب حضور داشتند.

مردم در این مراسم با شعارهایی چون لا اله الله، خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست، برادر شهیدم، شهادتت مبارک و... پیکر این شهید را بر دوش خود گذاشتند و با وی وداع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بابازاده، فرمانده پاسگاه کوهسار هشترود که به همراه دو تن از پرسنل دیگر این نیرو روز شنبه برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان آرد وارد عمل شده بود و توسط راننده نیسانی که کامیون حامل بار قاچاق را اسکورت می‌کرد به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، راننده خودروی نیسان که در واقع صاحب مال قاچاق بود پس از اینکه فرمانده پاسگاه از دریافت رشوه پیشنهادی وی امتناع و اقدام به اعلام گزارش به مرکز می‌کند، تصمیم به فرار گرفته و در حین فرار، وی را با خودروی خود زیر می‌گیرد.

فرمانده کوهسار شهرستان هشترود بلافاصله پس از دستگیری مجرم به بیمارستان امام حسین (ع) شهرستان هشترود منتقل می‌شود، اما به دلیل شدت جراحات با وجود تلاش تیم پزشکی جان خود را از دست می‌دهد.