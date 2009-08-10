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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

صدور 659 پروانه تخصصی برای مشاوران املاک خودرو در خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی گفت: 659 دفتر مشاوران املاک و خودرو در خراسان شمالی پروانه تخصصی اشتغال دریافت کردند.

غلامرضا رحمتی زاده به خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک و خودرو به منظور تخصصی و قانونمند کردن معاملات و رفع اطاله دادرسی انجام می گیرد.

وی اضافه کرد: مشاوران موظف هستند در اجرای وظایف از اوراق متحدالشکل و نیز دفاتر ثبت معاملات برگ شماری، نخ کشی و پلمپ شده که به تایید اتحادیه های مربوطه آنها رسیده است، استفاده کنند.

وی گفت: در جریان بازرسی دستگاه های مسئول و مجاز سوابق مزبور را به عنوان مستندات انجام معاملات به بازرسان اعزامی ارائه کنند.

مدیرکل ثبت و اسناد و املاک استان خراسان شمالی اظهار داشت: در سال جاری نیز برای 14 مشاور املاک و خودرو، پروانه تخصصی اشتغال در سطح استان صادر شده است.

کد مطلب 926970

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