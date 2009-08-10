تیمهای بدمینتون و سه گانه گلستان به مسابقات قهرمانی کشور راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، از سوی هیئت ورزشهای سه گانه گلستان، سعید قاسمی، عادل مجللی به مربیگری و سرپرستی مسعود زاهد به مسابقات قهرمانی کشور به مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان کشور در بندر امیرآباد مازندران معرفی شدند.

همچنین از سوی هیئت بدمینتون گلستان، محمد طاهرزاده، امیر حسین احسانی، علی ملک حسینی، مصطفی سعیدی، جواد مصدقی به سرپرستی محمد حسن محمدی و مربیگری حمزه محمدی در قالب تیم منتخب نوجوانان استان به مسابقات قهرمانی کشور در مشهد معرفی شدند.

براساس اعلام تربیت بدنی گلستان، فرزاد کمالی و روح الله خمر از رزمی کاران استان در معیت تیم ملی سوپر ساباکی ج.ا.ا. موفق به کسب مدال برنز مسابقات بین المللی جام ریاست جمهوری کشور ترکیه شدند.

مسابقات تیر اندازی با کمان انتخابی المپیاد ورزشی گلستان در رشته ریکرو و کامبوند با شرکت 10 ورزشکار برگزار شد، که در رشته ریکرو سعید کوهساری نفر اول و محمد محسنی نفر دوم در رشته کامپوند علی خراشادی نفر اول و حامد فلاحی نفر دوم این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

با همکاری هیئت ووشو شهرستان گرگان، مسابقات قهرمانی ویژه بانوان در دو بخش سانشو و تالو در سه رده سنی در سالن شادان شهرداری گرگان با حضور 45 شرکت کننده برگزار شد.

نفرات برتر رده سنی نوجوانان، در وزن 28- کیلوگرم، فاطمه نوچمنی، در وزن 32- کیلوگرم زکیه امامی، در وزن 32- کیلوگرم آسیه سقر، در وزن 34- کیلوگرم منیره بهاری، در وزن 45- کیلوگرم فائزه یزدانی، در وزن 50- کیلوگرم زهرا ساور چمنی، در وزن 60- کیلو گرم سمیرا امیر لطیفی نفرات برتر این رده سنی شدند.

در رده سنی جوانان، آرمیتا قره جه در وزن 48- کیلوگرم، زهره حیدری در وزن 52- کیلوگرم نفرات برتر این رده سنی شدند.

در رده سنی بزرگسالان، سکینه توره بیگی وزن 48- کیلوگرم، فاطمه مرادی 52- کیلوگرم، مهسا مرادی 56- کیلوگرم، فاطمه اسلامی 60- کیلوگرم، حاج بی بی وکیلی 65- کیلوگرم، عالمه ساوری در وزن 70- و فاطمه کشیر در وزن 75- کیلوگرم برتر شدند.