خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: این کتاب مشتمل است بر سه مقاله درباره حکمت و هنر به قلم پژوهشگران این حوزه؛ زهرا رهنورد، محمد مددپور و تیتوس بورکهارت (با ترجمه سیدمحمد آوینی).

زهرا رهنورد در نخستین مقاله این کتاب با عنوان "هنر اسلامی" اول تعریفی از هنر اسلامی ارائه داده و آن را "مکاشفه ای از صور گوناگون هستی دانسته تا حقیقت این صور را در قالب کلام، موسیقی، تصویر، حجم، معماری و ... به نمایش بگذارد و در روند این مکاشفه، حیات فردی و جمعی انسانی را برتر آورد تا آن حد که به غربت انسان پایان بخشد و قرب به آن یگانه برتر را میسر سازد".

نویسنده در این مقاله مطول کوشیده به مفهوم رستگاری در هنر اسلامی بپردازد و نیز خاستگاه شخصیت آفریننده اثر (هنرمند) را آشکار کند. وی همچنین به بنیادهای نگرش هنر اسلامی پرداخته است.

محمد مددپور دومین مقاله این کتاب را با عنوان "صورت های خیالی در هنرهای سنتی و مدرن" نوشته و در آن به مفهوم و نیز لفظ "خیال" پرداخته است. وی در این مقاله با برشمردن ویژگی های خیال، انها را در قلمرو حکمت هنر و فلسفه مورد بررسی قرار داده است.

مقاله پایانی این کتاب نوشتاری است از تیتوس بورکهارت فیلسوف سوئیسی با عنوان "نقش هنرهای زیبا در نظام آموزشی اسلام" که وی در آن کوشیده جایگاه هنر اسلامی را در آموزش آکادمیک جدید بررسی کرده است. نویسنده با بحث درباره باستان شناسی و تاریخ هنر آغاز کرده و ضمن بررسی مفاهیم اروپایی و اسلامی هنر، در پایان به این پرسش پرداخته که "امروز نقش هنرهای زیبا در نظام آموزشی اسلام چه باید باشد؟".

چاپ نخست کتاب 64 صفحه ای "سه رهیافت به حکمت هنر اسلامی" در شمارگان 2500 نسخه اخیراً توزیع شده است.