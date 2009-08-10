پایان بررسی اشکالات کنکور دکتری پیام نور/ تنها یک سئوال مشکل داشت

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با بررسیهای به عمل آمده درباره سئوالات آزمون دکتری رشته حقوق مشخص شد تنها یک سئوال اشکال داشته و مشکل آن نیز تایپی بوده که داوطلبان می توانستند به راحتی اشکال آن را تشخیص دهند.
وی اظهار داشت: آزمون دکتری دانشگاه پیام نور به بهترین وجه ممکن برگزار شد و این یک سئوال که با مشکل تایپی مواجه شده بود نیز برای داوطلبان حذف می شود.
آزمون دکتری دانشگاه پیام نور صبح روز جمعه 9 مرداد ماه در 26 رشته در تهران برگزار شد که پس از برگزاری این آزمون برخی داوطلبان رشته حقوق خصوصی نسبت به وجود اشکالات در آزمون این رشته اعتراض کردند.
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