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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۴۳

حسینی به مهر خبر داد:

پایان بررسی اشکالات کنکور دکتری پیام نور/ تنها یک سئوال مشکل داشت

پایان بررسی اشکالات کنکور دکتری پیام نور/ تنها یک سئوال مشکل داشت

رئیس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه تنها یک سئوال آزمون دکتری حقوق دانشگاه پیام نور مشکل داشت گفت: آزمون دکتری پیام نور به بهترین وجه ممکن برگزار شد.

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با بررسیهای به عمل آمده درباره سئوالات آزمون دکتری رشته حقوق مشخص شد تنها یک سئوال اشکال داشته و مشکل آن نیز تایپی بوده که داوطلبان می توانستند به راحتی اشکال آن را تشخیص دهند.

وی اظهار داشت: آزمون دکتری دانشگاه پیام نور به بهترین وجه ممکن برگزار شد و این یک سئوال که با مشکل تایپی مواجه شده بود نیز برای داوطلبان حذف می شود.

آزمون دکتری دانشگاه پیام نور صبح روز جمعه 9 مرداد ماه در 26 رشته در تهران برگزار شد که پس از برگزاری این آزمون برخی داوطلبان رشته حقوق خصوصی نسبت به وجود اشکالات در آزمون این رشته اعتراض کردند.

کد مطلب 926978

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