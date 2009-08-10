صفهای طویل شیر یارانه ای در اراک کوتاهتر می شود

عزیز‌الله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در مجموع با افزایش این سه شرکت، 11 شرکت در سطح استان کار توزیع شیر را انجام می‌دهند و البته میزان توزیع شیر افزایشی نداشته و تنها توزیع کنندگان افزایش یافتند.



وی با بیان اینکه، یک‌هزار و 270 عامل توزیع شیر در سطح استان مرکزی وجود دارد، خاطر نشان کرد: 185 عامل توزیع در سطح شهر اراک مشغول توزیع شیر هستند.

صدیقی با بیان اینکه نیاز استان به شیر یارانه ای بیش از میزان فعلی است افزود: سهمیه روزانه شیر در استان را 117 هزار و 476 کیسه است که از این میزان 66 هزار کیسه شیر سهمیه شهر اراک است.