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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۳۰

صفهای طویل شیر یارانه ای در اراک کوتاهتر می شود

صفهای طویل شیر یارانه ای در اراک کوتاهتر می شود

اراک - خبرگزاری مهر: معاون توسعه داخلی سازمان بازرگانی استان مرکزی از افزایش تعداد شرکت‌های توزیع‌ شیر یارانه‌ای در سطح شهرستان اراک به شش شرکت خبر داد که با این افزایش، زمان دسترسی به شیر کاهش و صف های طویل دریافت شیر یارانه ای در اراک کوتاهتر می شود.

عزیز‌الله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در مجموع با افزایش این سه شرکت، 11 شرکت در سطح استان کار توزیع شیر را انجام می‌دهند و البته میزان توزیع شیر افزایشی نداشته و تنها توزیع کنندگان افزایش یافتند.

وی با بیان اینکه، یک‌هزار و 270 عامل توزیع شیر در سطح استان مرکزی وجود دارد، خاطر نشان کرد: 185 عامل توزیع در سطح شهر اراک مشغول توزیع شیر هستند.

صدیقی با بیان اینکه نیاز استان به شیر یارانه ای بیش از میزان فعلی است افزود: سهمیه روزانه شیر در استان را 117 هزار و 476 کیسه است که از این میزان 66 هزار کیسه شیر سهمیه شهر اراک است.

کد مطلب 926979

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