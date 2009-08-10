به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران علاقمند به حضور در بخش پژوهش همایش آئین‌های عاشورایی می‌توانند در زمینه نمایش آئینی، آئین نمایشی و ترکیب و تلفیق شیوه‌های مذهبی ایرانی با تئاتر مقاله ارائه دهند. رعایت استانداردهای پژوهش‌های علمی در پذیرش آثار نقش اساسی دارد و آثار ارسالی نباید پیش از این چاپ یا در سمینارهای علمی داخلی و بین‌المللی ارائه شده باشد.

پژوهشگران باید چکیده آثار خود را در سه نسخه به همراه سایر مدارک تا 30 مهرماه به دبیرخانه همایش ارائه کنند. چکیده آثار تا پنجم آذرماه اعلام می‌شود و پژوهشگران برای ارائه اصل آثار تا 30 آذر فرصت دارند. به نویسندگان و پژوهش‌های برگزیده تا سقف 10 میلیون ریال کمک‌هزینه پرداخت و آثار برگزیده در انتشارات نمایش اداره کل هنرهای نمایشی چاپ می‌شود.

آثار پذیرفته شده در سمیناری همزمان با برگزاری همایش ارائه خواهند شد. ششمین همایش سراسری آئین‌های عاشورایی دهه اول محرم برگزار می‌شود.