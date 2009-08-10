به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این مسابقات که صبح دوشنبه پایان یافت، استان تهران با 292، اصفهان با 203و سیستان و بلوچستان با 180 امتیاز به ترتیب مقام اول تا سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.

همچنین خراسان رضوی با 176، مازندران با 156و کرمانشاه با 153 امتیاز به ترتیب در جایگاه چهارم تا ششم تیمی قرار گرفتند.

در مسابقه 4850 مختلط انفرادی مهدخت کیاوی از کرمانشاه، مهنوش مهرنگار از قزوین و الهام عباسی از تهران به ترتیب مقام‌های اول تا سوم تا سوم را کسب کردند و الهه قادری از تهران، بیتا نیک‌سیر از اصفهان و ساناز نعمت الهی از فارس چهارم تا ششم شدند.

در مسابقات 50 متر کرال سینه نیز المیرا دادیار از اردبیل، فرناز هرندی‌زاده از تهران و شیوا نوریان آذر از آذربایجان شرقی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و زهرا حاج خدا بخشی از قم، سمانه جبار از خراسان رضوی و آتنا سعیدی از تهران چهارم تا ششم شدند.

در مسابقه 100متر قورباغه الهام عباسی از تهران، مهرنوش مهرنگار از قزوین و مهدخت کیادی از کرمانشاه به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و فرزانه نیازی از مازندران، فروغ ترشیزی از سیستان و فاطمه رستم‌لو از زنجان به ترتیب چهارم تا ششم شدند.

در مسابقه 50 متر کرال پشت شهرزاد مستعان از خراسان رضوی، الهه نادری از تهران و فاطمه بریک از گیلان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و آتنا سعیدی از تهران، فاطمه خسروی از کرمانشاه و فروزان ترشیزی از سیستان وبلوچستان به ترتیب مقام‌های چهارم تا ششم را کسب کردند.

در مسابقه 20 متر قورباغه نیز مهدخت کیاوی از کرمانشاه، فرزانه نیازی از مازندران و ساناز نعمت الهی از فارس به ترتیب اول تا سوم شدند و فروغ ترشیزی از سیستان، آزاده فولادین از مازندران و الهه سپهری از زنجان در جایگاه چهارم تا ششم قرار گرفتند.

با این نتایج پرونده مسابقات شنای دومین المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور ‌بسته شد.