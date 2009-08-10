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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۲

سایت امام خمینی (ره) چهار زبانه شد

سایت امام خمینی (ره) چهار زبانه شد

سایت امام خمینی (ره) از سوی بنیاد اندیشه اسلامی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به منظور ایجاد ارتباط فرهنگی با اندیشمندان سایر ملل و تبادل اطلاعات چهار زبانه شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، این سایت با طبقه بندی 2000 صفحه مطلب شامل زندگینامه ، مقالات ، آثار امام خمینی (ره) ، دیوان امام، بیانات، مستندات، اشعار درباره امام، خاطرات، امام از نگاه جهان، آثار درباره امام و  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با چهار زبان انگلیسی، عربی ، فرانسه و فارسی  در دسترس علاقمندان قرار دارد.   

سایت امام خمینی از سایتهای تخصصی در مورد بنیانگذار جمهوری اسلامی است که تلاش دارد مقالات و مطالب متنوعی پیرامون زندگی، افکار و اندیشه امام خمینی (ره) ارائه کند.

این سایت از طریق آدرس اینترنتی www.imam-khomeini.com قابل دسترسی است .

کد مطلب 926986

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