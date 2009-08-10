سایت امام خمینی (ره) چهار زبانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سایت با طبقه بندی 2000 صفحه مطلب شامل زندگینامه ، مقالات ، آثار امام خمینی (ره) ، دیوان امام، بیانات، مستندات، اشعار درباره امام، خاطرات، امام از نگاه جهان، آثار درباره امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با چهار زبان انگلیسی، عربی ، فرانسه و فارسی در دسترس علاقمندان قرار دارد.

سایت امام خمینی از سایتهای تخصصی در مورد بنیانگذار جمهوری اسلامی است که تلاش دارد مقالات و مطالب متنوعی پیرامون زندگی، افکار و اندیشه امام خمینی (ره) ارائه کند.

این سایت از طریق آدرس اینترنتی www.imam-khomeini.com قابل دسترسی است .