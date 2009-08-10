به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالویی با اعلام این مطلب گفت: بعد از نصب پلاکهای آبی شماره کد پستی و کد ملک شهرداری نیز روی پلاکها نصب می‌شود.

وی با اشاره به مشارکت ستاد ممیزی املاک شهر تهران و شرکت پست افزود: جهت به روزرسانی کدهای پستی، همکارانی از شرکت پست کار ساماندهی کدهای ممیزی کدهای پستی را در ستاد ممیزی انجام می‌دهند.

شادالویی گفت: تکمیل کد پستی املاک، ساماندهی آبی منازل و یک به یک سازی پرونده‌های شهرسازی و نوسازی نیز در راستای این طرح انجام می‌شود.

شهردار منطقه هشت با اشاره به توزیع فیش نوسازی و ارسال آن به منازل شهروندان گفت: به دستور معاونت اداری مالی شهرداری تهران فیش های نوسازی توسط نیروهای ستاد ممیزی توزیع می‌شود و شهروندان علاوه بر بهره‌گیری از ده درصد جایزه خوش حسابی می‌توانند اقساط عوارض نوسازی خود را تا پایان شهریور پرداخت کرده و به عنوان خوش حساب جوایزی به آنان اهدا می‌شود.

شادالویی گفت: ممیزین 24 ساعت قبل از مراجعه به محل، بر اساس اطلاعیه‌ ای با مهر ستاد ممیزی منطقه 8 مالکان را آگاه می‌کنند.

وی افزود: مالکان هنگام مراجعه ممیزین، بایستی سند مالکیت ، فیش قبوض مصرفی، شناسنامه مالک و صورت مجلس تفکیکی را به همراه داشته باشند.

شادالویی با اشاره به اجرای همزمان طرح ممیزی در مناطق 22 گانه عنوان داشت: کار ممیزی در 4 مرحله توسط ممیزین، ناظرین بازبین‌ها و ناظرین عالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.